Nou cod galben de ploi in 14 judete pana luni seara

Avertizarea este valabila in intervalul 29 iulie, ora 14:00 - 30 iulie, ora 21:00, iar meteorologii anunta instabilitate atmosferica accentuata si cantitati importante de apa pentru cele 14 judete vizate.In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in sudul si estul Transilvaniei, in vestul Moldovei, local in Maramures, precum si in zonele montane. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care vor lua si aspect de vijelie si caderi de grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp si izolat 50...60 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restranse si in restul teritoriului.Iata zonele afectate de noul cod galben:Primele doua luni din aceasta vara au fost cele mai ploioase din ultimii opt ani. In lunile iunie si iulie, aproape ca nu a fost o zi in care sa nu ploua in Romania, iar meteorologii spun ca vara aceasta este una atipica pentru toata emisfera nordica, fara zile caniculare.