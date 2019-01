Nu scapam de frig in perioada urmatoare - progonoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

De la 4 grade in prima zi, pe 15 ianuarie vor fi 0 grade, apoi 7 grade pe 17 si 18 ianuarie. Incepand din 19 ianuarie, temperaturile vor scadea din nou, de la 6 grade spre 1...2 grade in perioada 21-23 ianuarie, dupa care va urma o usoara crestere, spre 4 grade.Noaptea, vor fi sub 0 grade pe toata durata de prognoza, cele mai reci nopti fiind cele din 15 si 16 ianurie, cand se anunta -6 grade.Precipitatii, in general slabe cantitativ, vor fi zilnic.Temperatura va fi in scadere in primele zile, ajungand pe 15 ianuarie pana spre -1...0 grade, apoi va creste treptat spre 6 grade, in zilele de 17 si 18 ianuarie. Incepand din 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea din nou, de la medii de 4 grade spre o medie de 0...1 grad in perioada 21 - 23 ianuarie, dupa care va urma o usoara crestere, spre 4 grade.Noaptea vor fi sub 0 grade pe toata durata de prognoza, cele mai reci nopti fiind cele din 15 si 16 ianurie, cand media se va situa in jurul valorii de -6 grade.Zilnic se anunta precipitatii, in general slabe cantitativ.In primele zile vor fi 2 grade, iar pe 15 ianuarie se vor inregistra 4 grade, caracterizand o vreme rece, apoi temperatura va creste spre 4 grade, pe 17 si 18 ianuarie. Pe 19 ianuarievor fi 2 grade si apoi se va ajunge la -2...-1 grad in perioada 21 - 23 ianuarie, dupa care va urma o usoara crestere, spre 2 grade.Noaptea vor fi intre -8 si -2 grade, exceptand noaptea de 16 ianuarie, cand se anunta -10 grade.Precipitatii, slabe cantitativ, se vor semnala aproape zilnic.De la 2 grade luni si marti, temperatura va scadea pe 15 ianuarie, pana spre -4 grade, caracterizand o vreme rece, apoi va creste spre 4 grade, pe 17 si 18 ianuarie. Incepand din 19 ianuarie, se raceste usor, de la 2 grade la -1...0 grade in perioada 21 - 23 ianuarie, dupa care va urma o usoara crestere, spre 2 grade.Minimele vor fi intre -6 si -2 grade, exceptand noptile de 15 si 16 ianuarie, care vor fi cele mai reci, cu o medie in jurul a -8 grade, dar si noaptea de 18 ianuarie, cand valorile termice minime vor tinde spre medii de 0 grade.Se anunta ninsori moderate cantitativ in primele zile si apoi slabe.Si aici temperatura va fi oscilanta. Pana pe pe 15 ianuarie o sa scada pana spre -1 grad, apoi va creste spre 5 grade pe 18 ianuarie. In intervalul 19-22 ianuarie temperatura scade pana la -2 grade, iar apoi se incalzeste pana spre 1...2 grade.Noaptea for fi sub 0 grade pe toata durata de prognoza, cele mai reci dimineti fiind cele din 16 si 23 ianurie, cand media valorilor termice minime va fi de -7...-6 grade.Precipitatii slabe cantitativ, se vor semnala cu caracter temporar indeosebi in timpul celei de-a doua saptamani.Media maximelor va scadea pe 15 ianuarie, pana spre 1 grad, apoi va creste treptat spre 9 grade, pe 18 ianuarie. In intervalul 19-22 ianuarie se anunta 3 grade, iar apoi pana la finalul perioadei vor fi 6...7 grade.Noaptea vor fi sub 2 grade pe toata durata de prognoza, cele mai reci dimineti fiind cele din 16 si 23 ianurie, cand media valorilor termice minime va fi in jur de -4 grade.Precipitatii in general slabe cantitativ, se vor semnala cu caracter temporar indeosebi in timpul celei de-a doua saptamani.Dupa cateva grade in primele zile, pe 15 ianuarie vor fi 0 grade, apoi temperatura va creste spre 7 grade, pe 18 ianuarie. In intervalul 19-22 ianuarie temperatura o sa scada pana la 1 grad, iar ulterior, pana la finalul celor doua saptamani, se estimeaza o crestere, spre 4...5 grade.Noaptea vor fi sub 0 grade pe toata durata de prognoza, cele mai reci dimineti fiind cele din 16 si 23 ianurie, cand media valorilor termice minime va fi in jur de de -6 grade.Precipitatii slabe cantitativ, se vor semnala cu caracter temporar, indeosebi in timpul celei de-a doua saptamani.In aceasta regiune, media maximelor va scadea pe 15 ianuarie, pana spre 0 grade, apoi va creste spre 7 grade pe 17 si 18 ianuarie. In intervalul 19-22 ianuarie vor fi 1...2 grade, iar ulterior, pana la finalul celor doua saptamani, se anunta 3...4 grade.Pe timpul noptii vor fi sub 0 grade pe toata durata de prognoza, cele mai reci dimineti fiind cele din 16 si 23 ianurie, cand media valorilor termice minime va fi de -7...-6 grade.Precipitatii slabe cantitativ, se vor semnala cu caracter temporar, indeosebi in timpul celei de-a doua saptamani.La munte vor fi temperaturi sub pragul de inghet. Astfel, media maximelor va scadea pe 15 ianuarie, pana spre -11 grade, apoi va creste spre -1...0 grade, in zilele de 17 si 18 ianuarie. De pe 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea treptat spre o medie de -5 grade in perioada 21 - 23 ianuarie, dupa care va urma o usoara crestere spre -2 grade.Noaptea vor fi intre -10 si -5 grade, exceptand noptile de 15 si 16 ianuarie, care vor fi cele mai reci, cu o medie de -13..-12 grade.Vor fi ninsori moderate si local insemnate cantitativ in primele zile. In restul intervalului de doua saptamani, se vor semnala zilnic precipitatii in general slabe, predominant ninsori.A.G.