Nu va bucurati prea tare de racoare, ca vine canicula! - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

Iata cum va fi vremea in regiunile tarii:In primele zile ale intervalului prognozat vremea se mentine racoroasa, media temperaturilor ajungand la 22 grade Celsius. Apoi se va incalzi usor, iar intre 5 si 8 iulie temperaturile vor indica 30 - 31 grade. Noaptea, temperaturile vor varia intre 10 - 15 grade, pana la finalul celor doua saptamani.In prima saptamana sansele de ploaie sunt destul de ridicate, iar dupa 1 iulie va ploua doar izolat si trecator.Vremea se mentine si aici rece in prima saptamana a intervalului prognozat, insa dupa 28 iunie temperaturile vor incepe sa creasca. Intre 4 si 8 iulie termometrele vor indica 30 - 31 grade Celsius. Noaptea, temperaturile vor fi, in medie, de 10 - 11 grade la inceputul perioadei prognozate, iar spre final vor creste pana la 15 grade.Intre 27 si 29 iunie se vor inregistra ploi, la fel si in 7 iulie. In rest, vor fi ploi izolate si trecatoare.21 - 24 grade Celsius va fi media temperaturilor in prima saptamana a intervalului prognozat, apoi va creste usor, in special intre 4 si 8 iulie, cand vremea va fi specifica acestei perioade din an. Noaptea, temperaturile vor fi de 7 grade Celsius in prima saptamana, urmand ca ulterior sa creasca pana la 14 grade pe 30 iunie. Noptile din perioada 1 - 4 iulie vor fi ceva mai racoroase din nou, insa vremea se incalzeste pana pe 8 iulie.In prima saptamana a intervalului de prognoza exista mari sanse de ploaie, iar intre 1 si 8 iulie se vor inregistra ploi de scurta durata si slabe cantitativ.Vreme racoroasa si aici in prima saptamana a perioadei prognozate, media temperaturilor va varia intre 21 si 25 grade Celsius. Intre 4 si 8 iulie temperaturile vor creste pana la 28 - 29 grade. Noaptea, temperaturile cresc in prima saptamana de la 9 la 15 grade, in medie, apoi vor scadea in 1 si 2 iulie. Ulterior, vor creste temperaturile pana pe 8 iulie.In intervalul 27 - 29 iunie se vor semnala ploi insemnate cantitativ.In prima saptamana vremea se mentine racoroasa, cu o medie a temperaturilor de 25 de grade. Minimele inregistrate noaptea vor creste de la 12 la 16 grade pana pe 30 iunie. O usoara racire se va simti in primele doua zile ale lunii iulie, apoi se va incalzi pana la 28 grade Celsius in 8 iulie, iar vremea va fi specifica acestei perioade din an.Probabilitatea pentru ploi pe arii relativ extinse, mai importante cantitativ, va fi ridicata intre 27 si 30 iunie.Vreme rece si in Dobrogea in primele zile ale intervalului prognozat, media temperaturilor osciland in jurul a 26 grade. Ulterior, vremea se va incalzi, iar media temperaturilor va ajunge si la 30 grade Celsius. Media valorilor nocturne, pe toata durata intervalului, va avea variatii intre 16 si 19 grade.Probabilitatea de ploi insemnate cantitativ va fi mai mare in perioada 26 - 30 iunie.26 de grade va fi media temperatuilor aici in prima saptamana, apoi in 27 iunie va scadea pana la 22 grade. In a doua saptamana se incalzeste, iar temperaturile ajung si la 30 de grade, fiind specifice acestei perioade din an. Noaptea, temperaturile vor creste de la 14 grade pana la 17 grade in 8 iulie.Intre 26 si 30 iunie se vor semnala ploi insemnate cantitativ.Vreme racoroasa si aici in primele zile ale perioadei de prognoza, media temperaturilor maxime ajunge la 23 - 26 grade si chiar 21 grade in 27 iunie. Noaptea, temperaturile vor oscila intre 13 - 15 grade. In a doua saptamana vremea se incalzeste, iar maximele vor indica 29 - 30 grade, iar minimele 15 - 17 grade.In intervalul 26 - 30 iunie, probabilitatea pentru ploi insemnate cantitativ, pe arii relativ extinse, va fi ridicata.Temperaturile maxime nu vor trece de 16 grade la munte in prima saptamana, iar in a doua parte a intervalului prognozat se incalzeste, media ajungand la 19 grade. Minimele inregistrate pe parcursul noptii vor avea o tendinta de crestere, de la 4 grade pana la 10 grade in 30 iunie, fluctuand usor in a doua saptamana.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi relativ ridicata pe tot parcursul intervalului, dar intre 27 si 30 iunie acestea se vor semnala pe arii extinse si pot fi local mai insemnate cantitativ.