O masa rece de aer polar a intrat in Romania si aduce un prim episod de iarna autentica. Cand se mai incalzeste

Ziare.

com

Sambata, ANM a emis alerte de vreme rea si vant puternic, inclusiv in Capitala, iar la munte sunt zone unde ninge continuu inca de aseara, relateaza Digi24.Prin urmare, vremea devine geroasa, iar cauza este o masa rece de aer polar care a intrat pe teritoriul Romaniei, a precizat sambata meteorologul Romica Jurca, la postul de televiziune citat."Va fi foarte frig, cel mai probabil si maine, dar mai ales incepand de duminica. Primele doua nopti sau dimineti ale saptamanii urmatoare vor fi cu, in special in nordul, centrul, nord-estul tarii, dar valori sub limita de ger undeva pana la -11, -12 grade Celsius sunt de asteptat si in nordul Olteniei si al Munteniei. Vom avea un prim episod de iarna autentica din punct de vedere termic, nu neaparat si al ninsorilor, pentru ca. Vor mai fi ninsori si pe parcursul zilei de maine, dar pe arii restranse, in regiunile vestice, de sud-vest, dar si in partea de rasarit a tarii.Duminica, ceva ninsori slabe tot raman in zona litoralului, prin sud-vestul Munteniei si in sudul Banatului, dar sunt ninsori atat de slabe incat ar putea depune prin dealurile Moldovei sau ale Olteniei un strat de zapada de pana la cel mult 5-6 centimetri. Ninsorile din celelalte zone ar putea lasa un strat de zapada ceva asemanator cu o bruma mai groasa", a declarat meteorologul.Insa, Romica Jurca ne linisteste, anuntandu-ne ca in doar cateva zile vom reveni la temperaturi mai ridicate decat cele obisnuite pentru aceasta perioada a anului."Este vorba despre o patrundere de aer foarte rece, de origine polara, care de marti va parasi zona geografica a Romaniei. Temperaturile de atunci vor fi in crestere.sa se inregistreze in aceasta perioada.Vantul, pe parcursul zilei de maine, va avea viteze mari, in general 45-55 km/h, iar in sudul Banatului si pe litoral, rafale de 60-70 km/h. Si prin Muntenia, Dobrogea si sudul Banatului, vantul mai ramane intens si in prima parte a zilei de duminica, dupa care va slabi din intensitate. Informarea meteo emisa astazi de ANM vizeaza astfel de manifestari, din aceasta seara de la ora 22, pana duminica la ora 16", a declarat Romica Jurca.