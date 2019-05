O noua informare meteo de vijelii valabila pentru toata tara. Cum va fi vremea la Bucuresti

Cum va fi vremea in Capitala

Ziare.

com

Aceasta a intrat in vigoare joi la ora 12:00 si expira vineri la ora 22:00.In acest interval vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie si izolat caderi de grindina.Astfel de fenomene vor avea o probabilitate mai ridicata de aparitie joi dupa-amiaza in vestul, centrul si nordul tarii, iar vineri in regiunile estice, sud-estice, nordice si centrale. Cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si pe arii restranse 35...40 l/mp.Instabilitate atmosferica va fi si sambata cu precadere in zona Carpatilor Orientali si in regiunile limitrofe.Miercuri, ANM emisese o informare de vreme rea valabila pentru toata tara pana joi la 22:00. Joi si vineri, in Capitala vor fi perioade - in special vineri dupa-amiaza - in care vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, posibil, cantitati de apa mai insemnate.Temperatura maxima, joi, va fi de 26...27 grade, iar vineri, 24 mai, de 23...24 de grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 12 si 15 grade.A.G.