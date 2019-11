Octombrie 2019, cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata in lume

Ziare.

com

Luna octombrie a acestui an a depasit cu 0,63 grade Celsius temperatura medie a perioadei de referinta 1981-2000, mercurul termometrelor urcand cu doar 0,01 grade peste temperatura inregistrata in octombrie 2015, insa cu 1,2 grade Celsius peste nivelul pre-industrial, baza de referinta a expertilor ONU pentru clima.'Este a cincea luna la rand care inregistreaza un record sau se apropie de un record', a afirmat serviciul Copernic intr-un comunicat.Iunie 2019 a fost cea mai calda luna iunie, iar luna iulie a atins recordul absolut fiind declarata cea mai calda inregistrata pe Pamant de cand se fac masuratori. August 2019 a fost a doua cea mai calduroasa de la inceputul masuratorilor, iar septembrie a fost cea mai calda inregistrata vreodata.Ultimii patru ani au fost cei mai caldurosi inregistrati vreodata pe planeta, iar, in august, Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a estimat deja ca anul 2019 se va clasa in top 5 al previziunilor, in conformitate cu impactul schimbarilor climatice prevazute de oamenii de stiinta.