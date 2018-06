Ploile nu se dau duse pana in weekend: Noi coduri si avertizari de vreme rea

Foto: ANM

Foto: ANM

Ziare.

com

In plus, de joi intra in vigoare un nou cod galben de vreme rea.Amintim ca in prezent este in vigoare deja un cod galben, valabil pana diseara, la ora 23:00, fenomenele vizate fiind cantitati de apa insemnate si manifestari de instabilitate atmosferica.Iata aici mai multe detalii: Revin furtunile: Cod portocaliu si galben de ploi abundente in aproape toata tara Codul portocaliu a fost restrans, acesta fiind valabil pana miercuri la ora 18:00, in loc de ora 23:00.Iata zonele afectate:Totodata, ANM a emis un nou cod galben, dar si o informare meteorologica.Informarea meteo vizeaza fenomene precum ploi moderate cantitativ, manifestari de instabilitate atmosferica, fiind valabila de pe 27 iunie, ora 23:00, pana vineri, 29 iunie, ora 10:00."In intervalul mentionat, temporar va ploua in cea mai mare parte a tarii, iar in zonele de munte, precum si in sudul, estul si local in centrul tarii cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si izolat 30...40 l/mp.Vor fi mai ales averse care pe arii restranse vor avea si caracter torential si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului. Izolat vor fi conditii de grindina", transmite ANM.De asemenea, joi, intra in vigoare un cod galben, valabil de la ora 03:00 pana la ora 23:00. Fenomenele vizate sunt cantitati insemnate de apa."In a doua parte a noptii de miercuri / joi (27/28 iunie) si pe parcursul zilei de joi 28 iunie, in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, sud-vestul Moldovei, precum si in zona Carpatilor Orientali vor fi perioade in care va ploua insemnat cantitativ.Prin acumulare sau in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de 20...30 l/mp si izolat 50...60 l/mp", potrivit ANM.In plus, ploile nu se opresc si vor continua sa apara in majoritatea regiunilor din tara pana sambata inclusiv.Iata zonele afectate: