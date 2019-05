Premiera in Romania: Avertizare cod rosu de vant tornadic in doua judete

cod rosu

Astfel, desunt vizate pana la ora 18:30 judetele(localitatile Ciulnita, Albesti, Buesti) si(Dragalina, Dor Marunt, Perisoru, Ciocanesti, Gradistea, Cuza Voda, Independenta, Dragos Voda, Alexandru Odobescu, Vlad Tepes, Stefan Voda, Valcelele).Vantul va sufla cu peste 100...110 km/h si poate avea aspect tornadic, asa cum s-a intamplat saptamana trecuta la Drajna. De asemenea este asteptata grindina de mari dimensiuni, frecvente descarcari electrice, averse torentiale ce vor cumula cantitati de 30...35 lmp.Potrivit meteorologilor, este pentru prima data cand in Romania este emisa o avertizare cod rosu de vant tornadic.Sub avertizarese afla pana la 19:15 judetele(Slobozia, Tandarei, Amara, Grivita, Scanteia, Saveni, Perieti, Traian, Gura Ialomitei, Ograda, Gheorghe Lazar, Ciulnita, Bucu, Cosambesti, Valea Ciorii, Marculesti, Buesti) si(Dudesti, Victoria, Baraganul, Rosiori).Aici va pica grindina de dimensiuni medii si mari, vantul va sufla puternic, cu aspect de vijelie, vor fi frecvente descarcari electrice si averse torentiale ce vor cumula cantitati de 30...35 lmp.Pana la ora 19:00 sunt submai multe localitati din judetul(Moinesti, Targu Ocna, Oituz, Poduri, Manastirea Casin, Berzunti, Targu Trotus, Barsanesti, Pargaresti, Magiresti, Solont, zona de munte).Se vor inregistra averse torentiale ce vor cumula cantitati de 40...50 l/mp, grindina de mici si mediii dimensiuni, frecvente descarcari electrice si intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie. Meteorologii avertizeaza ca aici deja, in ultimele 3 ore, s-au acumulat 70 l/mp.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a transmis de asemenea un mesaj prin care informeaza ca populatia a fost avertizata prin sistemul RO-ALERT si ca "la nivelul celor doua judete au fost activate Grupele Operative ale ISU si au fost dispuse masuri de mobilizare imediata a fortelor si mijloacelor de interventie"."In cazul aparitiei situatiilor de urgenta, peste 180 pompieri militari cu 100 de autospeciale si mijloace tehnice sunt pregatiti sa actioneze in sprijinul populatiei. In functie de evolutia situatiei din teren, echipajele de salvatori pot fi suplimentate imediat cu personal alertat din turele libere.In situatia manifestarii vantului puternic si caderilor de grindina, recomandam populatiei sa ramana in spatii inchise care le asigura protectia si sa evite deplasarea in zone cu copaci, panouri publicitare sau stalpi de electricitate care ar putea fi doborati.De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vantul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza in zone ferite, la distanta fata de copaci sau stalpi de electricitate", se arata intr-un comunicat al IGSU.