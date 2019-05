"Prognoza de weekend pentru Bucuresti: Pana luni, vom avea parte doar de furtuni si grindina"

Ziare.

Astfel, pe parcursul zilei de, pana la ora 21:00, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat si, mai ales, dupa-amiaza si seara vor fi reprize de ploaie si descarcari electrice.Cantitatea estimata pentru acest interval va fi de aproximativ 10 - 15 l/mp. De asemenea, exista probabilitatea ca, vantul sa prezinte intensificari,si sa se acumuleze 20 - 30 l/mp.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 25 de grade Celsius.Potrivit meteorologilor, de vineri, ora 21:00, si pana sambata, ora 6:00, vremea va continua sa fie instabila si se va manifesta prin averse ce vor avea caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului si posibile caderi de grindina. Cantitatea estimata de precipitatii este de 25 - 30 l/mp, posibil in unele cartiere de 40 - 50 l/mp. Temperatura minima va fi de 15 - 16 grade Celsius.Pe durata zilei de, 1 iunie, probabilitatea pentru innorari accentuate, averse si descarcari electrice va fi mai ridicata dimineata si din nou spre seara, iar cantitatile de apa se vor situa in general intre 3 si 7 l/mp.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade, iar cea minima va fi de 15 - 16 grade.Prognoza de specialitate releva, totodata, ca, 2 iunie, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi innorari temporar accentuate, averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 28 de grade, iar cea minima va oscila intre 15 si 17 grade.Instabilitatea atmosferica va continua sa fie prezenta in Bucuresti pana3 iunie, la ora 10:00.ANM precizeaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza prognoza emisa vineri.Amintim ca ANM a emis o informare meteorologica de vreme rea pentru toata tara valabila pana pe 3 iunie. Iata ce temperaturi vor fi in weekend si in alte orase