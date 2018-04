Prognoza meteo pentru prima jumatate a lunii mai: Cand se racoreste brusc si incep ploile

BANAT

CRISANA

TRANSILVANIA

MARAMURES

MOLDOVA

DOBROGEA

MUNTENIA

OLTENIA

LA MUNTE

Ziare.

com

Conform prognozei pentru perioada 30 aprilie-13 mai, data publicitatii luni de ANM, noptile se vor mentine destul de calduroase in aceasta saptamana, cu temperaturi un pic prea ridicate pentru luna mai, iar ploile vor fi in general de scurta durata, urmand sa creasca atat cantitativ, cat si ca durata in cea de a doua saptamana.Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia.Pana in data de 6 mai, vreme va fi cu mult mai calda decat normalul aceastei perioade din an, cu temperaturi maxime medii de 28...29 de grade. Dupa un proces de racire ce va aduce temperaturile diurne la valori apropiate de cele obisnuite, se estimeaza caRegimul termic nocturn se va caracteriza prin valori destul de ridicate pentru aceasta luna, cu minime, in medie, de 13...15 grade in prima saptamana si de 9...12 grade intre 7 si 13 mai.Probabilitatea pentru ploi (de scurta durata, asociate in general instabilitatii atmosferice) va fi mai mare incepind cu sfarsitul primei saptamani si mai ales in intervalul 6 - 9 mai, cand vor fi posibile perioade cu cantitati de apa mai insemnate la nivel local.Pe parcursul primei saptamani, vremea va fi cu mult mai calda decat in mod normal in aceasta perioada din an, cu temperaturi maxime medii de 28...29 de grade. In intervalulva determina apropierea valorilor termice diurne de cele specifice perioadei, iar pana pe 13 mai temperatura maxima, mediata la nivelul intregii regiuni, va fi de 21...23 de grade.Regimul termic nocturn va avea in prima saptamana valori minime, in medie, de 13...15 grade, cu mult peste cele specifice perioadei, iar apoi aceasta medie nocturna va fi de 9...12 grade.Probabilitatea pentru ploi (de scurta durata, asociate in general instabilitatii atmosferice) va fi mai mare cu precadere in unele zile ale intervalul 6 - 13 mai, cand izolat vor fi posibile si cantitati de apa mai insemnate.Media temperaturilor maxime se va situa, in timpul primei saptamani, cu mult peste cea climatologic specifica inceputului lunii mai, cu valori de 25...28 de grade. In intervalulva determina temperaturi diurne apropiate de cele normale in aceasta perioada, iar pana pe 13 mai temperatura maxima medie a acestei regiuni va oscila intre 20 si 22 de grade.Regimul termic nocturn va avea in prima saptamana valori minime, in medie, de 8...12 grade, iar intre 7 si 13 mai aceasta medie nocturna va fi de 4...8 grade.Incepand cu data de 5 mai, probabilitatea pentru averse de ploaie si descarcari electrice va fi relativ ridicata si nu sunt excluse zilele in care izolat cantitatile de apa sa fie mai insemnate.Pana in data de 5 mai, vremea se va mentine deosebit de calda, cu o medie a temperaturilor maxime ce va creste usor, de la 27 de grade spre 28...29 de grade. Ulterior, se va produce oce va determina temperaturi diurne in jurul celor specifice perioadei. Astfel, media regionala va cobori 21 de grade pe 8 mai, urmand ca pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani sa fie mici variatii in jurul acestei valori.Regimul termic nocturn va fi in prima saptamana peste cel normal, cu medii ale valorilor minime de 11...12 grade, iar, spre 7....8 grade, pe 9 mai si se va mentine la aceste valori pana la sfarsitul intervalului de prognoza.Probabilitatea pentru ploi, mai ales averse insotite de descarcari electrice, va fi mai ridicata indeosebi in intervalul 9 - 13 mai, cand vor fi posibile si cantitati de apa local mai insemnate.In intervalul 30 aprilie - 5 mai, va predomina o vreme deosebit de calda, astfel ca media temperaturilor maxime va creste usor si treptat de la 26 de grade pana spre 28...29 de grade. Ulterior, se va produce o racorire a vremii ce va determina inregistrarea unor temperaturi diurne in jurul celor specifice perioadei. Astfel,, urmand ca pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani sa fie mici variatii in jurul acestei valori.Regimul termic nocturn va fi in prima saptamana peste cel normal, cu medii ale valorilor minime de 10...12 grade, apoi din data de 7 mai, media minimelor va marca o scadere, de la 12 grade spre 8....9 grade, pe 9 mai si pana la sfarsitul intervalului de prognoza.Probabilitatea de aparitie a ploilor, mai ales averse insotite de descarcari electrice, va fi relativ ridicata cu precadere incepand din 6 mai si pana pe 13 mai.In intervalul 30 aprilie-05 mai valorile diurne se vor situa peste normele perioadei, inregistrandu-se valori medii de 21...25 de grade, chiar 26 de grade in 5 mai. Ulterior, tendinta maximelor va fi de scadere pana spre o medie regionala de, apoi nu vor fi variatii notabile de la o zi la alta media situandu-se in jurul a 19 grade.Aceeasi tendinta este estimata si pentru regimul termic nocturn, astfel ca pana in 7 mai mediile minimelor vor fi in crestere, de la 10...11 grade la inceputul primei saptamani pana spre 14...15 grade in zilele de 5 si 6 mai.pana spre 11 grade in 9 mai, apoi nu vor varia semnificativ pana la sfarsitul intervalului, mentinandu-se in jurul a 11 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va creste pe parcursul celei de-a doua saptamani.In prima saptamana va predomina o vreme deosebit de calda, valorile diurne urmand a avea medii in crestere de la 25 de grade in 30 aprilie spre 28 de grade pe 5 mai. Ulterior, vremea se va racori si se vor inregistra temperaturi medii maxime in jurul celor normale,, iar pana spre sfarsitul intervalului nu se estimeaza variatii semnificative, media maximelor urmand a fi de 22...23 de grade.Minimele nocturne, cu mult mai ridicate comparativ cu normele perioadei vor fi in crestere de la 8 grade in prima zi a intervalului spre media de 13 grade in 6 mai. Ulterior se vor intregistra valori minime medii apropiate de normalul perioadei, in marea lor majoritate situate intre 10 si 13 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor insotite de descarcari electrice va fi mai ridicata indeosebi in unele zile din intervalul 7-13 mai.In prima saptamana, vremea va fi deosebit de calda, media temperaturilor maxime va creste de la 25 de grade in 30 aprilie spre 29 de grade pe 5 mai, apoi ova conduce la inregistrarea unor temperaturi in jurul celor normale perioadei pana spre sfarsitul intervalului. Vor fi medii ale temperaturilor maxime in jurul a 23 de grade incepind cu 9 mai si pana pe 13 mai.La inceput, minimele nocturne vor creste treptat spre 14 grade, fiind cu mult peste cele specifice perioadei. Ulterior datei de 6 mai, procesul de racire a vremii va determina o scadere a mediilor temperaturilor nocturne spre 10 grade in 9 mai, iar pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani vor fi mici variatii ale acestor medii in jurul a 10 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor insotite de descarcari electrice va fi relativ ridicata indeosebi in unele zile din intervalul 6 - 13 mai.Valorile de temperatura, in timpul primei saptamani se vor mentine mai ridicate decat cele normale in aceasta perioada din an, cu variatii nesemnificative de o zi la alta; astfel incat maximele diurne vor fi, in medie, de 18...20 de grade, iar minimele de 7...9 grade., urmand ca pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani sa se produca mici variatii in jurul acestei valori.Regimul termic nocturn va deveni treptat, in a doua saptamana, apropiat de cel normal pentru aceasta perioada din luna mai, cu medii ale valorilor minime de 3...6 grade.Probabilitatea de aparitie a averselor, local mai insemnate cantitativ si insotite dedescarcari electrice, va fi relativ ridicata intervalul