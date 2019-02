Prognoza meteo pentru saptamana viitoare: De cand revin ploile si ninsorile

Ziare.

In prima zi a saptamanii, temperaturile maxime vor fi apropiate celor inregistrate pe parcursul weekend-ului, ridicate in partea de Sud a teritoriului.Sunt anuntate ploi, existand posibilitatea aparitiei fenomenului de lapovita, in special in partea de nord a Moldovei si in Transilvania. Pentru cea de-a doua zi a saptamanii, vremea se va incadra in acelasi registru, fiind asteptate precipitatii pe arii mai extinse."Pentru saptamana viitoare, daca ne referim la ziua de, va ramane destul de calda cu temperaturi de pana la 14 grade Celsius in partea de sud a tarii, dar se inmultesc precipitatiile, ziua in partea de vest, nord si centru si in restul teritoriului, la munte se inmultesc ninsorile, in partea de sud si sud-est, adica in Muntenia, Oltenia, Dobrogea si chiar in jumatatea de sud a Moldovei sunt asteptate ploi, iar in rest, in Banat, Maramures, Transilvania, nordul Moldovei sunt prognozate ploi.. Pe arii destul de extinse, vor fi precipitatii si pe parcursul zilei de marti, in vest, nord, centru si la munte vor fi mai ales ninsori, dar slabe cantitativ in timp ce in sud si sud-est vor fi ploi pe parcursul zilei, iar noaptea pot aparea lapovite si ninsori. Marti sunt asteptate maxime intre 0 si 8 grade si minime, miercuri dimineata intre -9 si 0 grade, positive in Lunca Dunarii si Dobrogea, mai scazute in estul Transilvaniei", a declarat, pentru MEDIAFAX, Meda Andrei, meteorolog de serviciu in cadrul ANM.In, prima zi a saptamanii va aduce temperaturi maxime care vor depasi pragul de 10 grade Celsius.sunt asteptate precipitatii sub forma de ploaie care vor lua forma unor ninsori slabe cantitativ spre mijlocul saptamanii."Maine (luni -n.red.) in Capitala vreme frumoasa pe parcursul zilei, cu 12-13 grade Celsius dupa-amiaza, dupa aceea noaptea de luni spre marti, marti cerul va fi acoperit de nori, va scadea temperatura, la pranz sunt asteptate temperaturi de 5-6 grade iar miercuri dimineata 0, -1 grad Celsius. Marti vor fi precipitatii sub forma de ploaie in Bucuresti , iar marti spre miercuri trecator nu este exclus sa inregistram lapovita si ninsoare", a precizat meteorologul de serviciu.Spre, Administratia Nationala de Meteorologie anunta o imbunatatire usoara a vremii, precipitatiile se vor mai restrange si temperaturile vor avea valori maxime in general intre 0 si 6 grade, temperaturi normale pentru data din calendar, si minime in general intre -12 si -2 grade, cu valori de -10,-12 grade in centrul tarii si in depresiuni.Invor fi temperaturi minime de -5 si maxime de 5 grade Celsius pe parcursul zilei.