Prognoza meteo pentru urmatoarea luna: Toamna calda, bogata in ploi

10 - 17 septembrie:

17 - 24 septembrie:

24 septembrie - 1 octombrie 2018:

1 - 8 octombrie:

Ziare.

com

ANM informeaza ca in urmatoarele patru saptamani temperaturile se vor situa usor peste media climatologica, iar ploile isi vor face simtita prezenta mai mult in zonele din sudul si estul tarii.Temperatura aerului va avea valori in general mai ridicate decat normalul climatologic al saptamanii in cea mai mare parte a tarii, posibil cu abateri mai mari in jumatatea de vest.Precipitatiile vor fi in general in general apropiate de normele climatologice ale intervalului, exceptand jumatatea de vest a tarii, unde tendinta va fi deficitara, dar si regiunile sud-estice, unde acestea pot fi excedentare.Temperatura aerului va avea valori in general apropiate de normalul climatologic al saptamanii, posibil usor mai ridicate decat acestea, local in regiunile vestice, nord-vestice si centrale.Precipitatiile pot fi usor excedentare, local la munte si in jumatatea de sud - est a tarii, iar in restul teritoriului vor fi apropiate de normele climatologice ale intervalului.Valorile termice medii se vor situa in jurul normei climatologica si pot fi usor mai ridicate decat acestea in special in nord-vestul si centrul tarii.Cantitatile de precipitatii vor fi in general apropiate de normele climatologice ale intervalului in majoritatea regiunilor, posibil cu o tendinta excedentara local la munte si in regiunile sudice.Mediile valorilor termice se vor situa in general peste norma climatologica a saptamanii in cea mai mare parte a tarii, local cu abateri mai mari in nord-vest si centru.Regimul pluviometric, in cea mai mare parte a tarii, se va incadra in general in limitele normale ale perioadei.Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii fata de media perioadei 1993-2016. Fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs, subliniaza ANM.