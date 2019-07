Prognoza pentru Bucuresti: Ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii, duminica si luni

Ziare.

com

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 14 iulie, ora 11:00 - 15 iulie, ora 21:00, cerul va avea innorari si temporar va ploua, iar in perioade scurte de timp aversele vor avea caracter torential si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.De asemenea, cantitatile de apa pot fi mai insemnate.Temperatura maxima in aceste zile va fi de 22 - 24 de grade, iar cea minima de 14 - 16 grade Celsius, caracterizand o vreme racoroasa pentru mijlocul lunii iulie.