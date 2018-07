Prognoza speciala pentru Bucuresti anunta furtuni in special seara

Ziare.

com

Astfel, pana miercuri, la ora 21:00, se vor inregistra cantitati de apa, in intervale scurte de timp sau prin cumulare, in medie de 10 - 15 l/mp si, izolat, peste 20 l/mp.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 28 de grade, iar cea minima va fi intre 17 - 19 grade.De altfel, Capitala si alte 23 de judete din jumatatea de est a tarii, centru si vest se afla sub o avertizare de tip cod galben de ploi si vijelii pana miercuri seara.Potrivit meteorologilor, indeosebi in regiunile estice, sud-estice si in toate zonele de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse local torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si izolat caderi de grindina.De asemenea, pentru judetele Constanta si Tulcea a fost emisa o avertizare cod portocaliu, valabila pana miercuri, la ora 21:00. Astfel, in Dobrogea, vor fi intervale de timp in care va ploua abundent si se vor acumula local cantitati de apa de 40 - 50 l/mp si, izolat, 70 - 80 l/mp.