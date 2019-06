Prognoza speciala pentru Bucuresti: Ploi torentiale, descarci electrice si vijelii, pana marti dimineata

Ziare.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), sambata, 1 iunie, incepand din orele amiezii, se vor semnala innorari accentuate, averse si descarcari electrice. Este posibil sa se inregistreze cantitati de apa de 3 - 7 litri/mp si izolat 10 litri/mp. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade, iar cea minima va fi de 15 - 16 grade Celsius.Duminica, 2 iunie, dupa-amiaza si noaptea, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului si, posibil, grindina. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 28 de grade, iar cea minima de 15 - 17 grade Celsius.Meteorologii avertizeaza ca luni, 3 iunie, instabilitatea atmosferica se va mentine accentuata in Bucuresti, unde se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 26 de grade, iar cea minima va fi de 15 - 16 grade Celsius.Prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti este valabila in perioada 1 iunie, ora 10:00 - 4 iunie, ora 10:00, insa in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza prognoza prin avertizari de vreme severa imediata.