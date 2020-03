Prognoza speciala pentru Bucuresti: Sambata avem 23 de grade, apoi vine frigul si ninge

Ziare.

Astfel, sambata, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal in aceasta perioada, iar apoi vremea se raceste brusc si va ninge."Valorile termice se vor mentine cu mult mai ridicate decat cele normale in aceasta perioada din an, astfel ca maxima va fi de 22...23 de grade, iar minima de 6...7 grade. Cerul va fi partial noros, iar vantul va sufla slab si moderat, temporar cu intensificari in cursul serii si al noptii", informeaza ANM pentru perioada 21 martie, ora 08:00 - 22 martie, ora 08:00.Apoi, de duminica dimineata, vremea se va raci accentuat si va fi in general inchisa."Spre seara si la inceputul noptii va ploua,. Vantul va sufla moderat, iar temporar, in a doua parte a intervalului, va avea intensificari cu rafale de 40...50 km/h. Temperatura maxima va fi de 8...9 grade, iar cea minima de 0...1 grad", precizeaza meteorologii pentru ziua de duminica.Luni si marti ninsorile vor continua, cu exceptia orelor amiezii cand vor fi posibile si precipitatii mixte."In restul timpului va ninge moderat, iar stratul de zapada depus la finalul intervalului va fi de 5...10 cm. Vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de 55...65 km/h, viscolind ninsoarea, mai ales pe parcursul noptii. Temperatura maxima va fi de 1...2 grade, iar cea minima de -2 grade", mai anunta ANM pentru inceputul saptamanii viitoare.Marti, va continua sa ninga moderat, dar cu precadere in cursul zilei, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 55...65 km/h, viscolind ninsoarea.Temperatura va oscila usor in jurul valorii de 0 grade. Stratul de zapada total depus pana miercuri va fi neuniform si va avea in medie 10 - 20 cm.