Prognoza speciala pentru Bucuresti: Strat nou de zapada de 15 cm si vant de 55 km/h

Stratul de zapada nou depus va fi consistent, in medie de 15 centimetri.Vremea va fi in continuare mult mai rece decat in mod normal in ultima decada a lunii martie, temperatura maxima va fi de -2 grade (valoare cu 15 grade mai scazuta decat media climatologica).Minima de vineri dimineata va fi de -6...-5 grade, iar intensificarile vantului vor amplifica senzatia de frig.Si vineri vremea se va mentine deosebit de rece. Pana in orele dupa-amiezii, va ninge abundent, vantul va avea intensificari cu rafale de 50 - 55 km/h, viscolind temporar ninsoarea si diminuand vizibilitatea.Stratul de zapada nou depus va avea in medie 10 - 15 cm. Apoi, treptat, ninsoarea va fi in diminuare, noaptea va inceta, iar vantul va slabi in intensitate, mentinandu-se moderat, cu viteze de cel mult 30 kilometri/ora.ANM a emis miercuri o atentionare meteo si doua avertizari de tip cod galben si portocaliu de ninsori si viscol. Detalii AICI , dupa cum a anuntat inca de marti primarul Gabriela Firea. Aceeasi masura a fost luata miercuri si pentru judetul Ilfov. analiza Ioanei Ene Dogioiu: De ce se teme, de fapt, Gabriela Firea