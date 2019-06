Prognoza speciala pentru Bucuresti: Temperaturi de 30 de grade, ploi torentiale, vijelii si grindina, pana marti

Ziare.

com

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), duminica, 9 iunie, vremea se va mentine calda, dar, mai ales spre seara si in prima parte a noptii, se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica. Vor fi intervale cu averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului si conditii de grindina. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 30 de grade, iar cea minima va fi de 17 - 18 grade Celsius.Luni, 10 iunie, gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat. Vor fi innorari si intervale cu averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor putea lua si aspect de vijelie si, posibil, caderi de grindina. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 27 de grade, iar cea minima intre 16 si 17 grade Celsius.Potrivit ANM, marti, 11 iunie, vremea va fi in general instabila si, in special dupa-amiaza si seara, vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Temperatura maxima va fi de 29 - 30 de grade, iar ceaminima nu va cobori de 16 - 17 grade Celsius.Situatia nu este cu mult diferita de majoritatea judetelor tarii: