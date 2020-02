Informare meteo de ger in toata tara, minimele ajung si la -22 grade

Ziare.

"Pe parcursul noptilor si al diminetilor de 8 si 9 februarie vremea va fi geroasa in cea mai mare parte a tarii.", transmite ANM.In functie de conditiile locale, se va forma ghetus, iar noptile si diminetile vor fi geroase.Informarea meteo intra in vigoareDe asemenea, ANM a emis si oVineri, in intervalul 15 - 22, "cerul va avea innorari dupa-amiaza si la inceputul noptii cand temporar va ninge slab si se va depune un strat nou de zapada de 2...5 cm"."Vantul va sufla slab si moderat (viteze de 25...40 km/h). Temperatura maxima va fi de 3...4 grade", conform ANM.Totodata, meteorologii anunta ca incepand de vineri, ora 22, pana duminica, ora 10, vremea va fi geroasa."Vremea va fi geroasa dimineata si noaptea, iar temperatura minima va fi de -12...-8 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca spre -17...-15 grade. In dupa-amiaza zilei de sambata (8 februarie), maxima termica se va situa in jurul valorii de 0 grade.Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat (viteze de 25...30 km/h). Mai ales dimineata si noaptea va fi ghetus", mai precizeaza ANM.