Prognoza speciala pentru duminica, in Bucuresti

Pe parcursul zilei de duminica, vantul va avea intensificari, iar la rafala va atinge viteze de pana la 60...65 km/h. Cerul va fi variabil, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 17 grade.Noaptea, vantul va slabi in intensitate, cerul va fi senin, iar temperatura minima va fi de 3...5 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca spre 1 grad.Pentru ziua de luni, meteorologii prognozeaza vreme in general frumoasa. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 45...50 km/h."Temperatura maxima va fi de 16...17 grade", arata ANM.