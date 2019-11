Racire brusca a vremii in Capitala. Lapovita si minima de 0 grade in weekend

Ziare.

Joi, vremea este inchisa, temporar va ploua si se vor cumula cantitati de apa in medie de 10...15 l/mp. Vantul va avea intensificari temporare, cu viteze care la rafala vor atinge 45...55 km/h.Temperaturile sunt in scadere, astfel ca maxima zilei de joi va fi de 10...11 grade, iar cea minima de vineri dimineata de 3...4 grade.Pe parcursul zilei, vineri vremea va fi inchisa si se va raci semnificativ. Temporar va ploua, iar spre seara si noaptea vor fi conditii de lapovita.Indeosebi ziua, vantul va avea intensificari, cu rafale ce vor atinge 40...50 km/h, amplificand senzatia de rece.Temperatura aerului va fi in scadere continua, astfel ca maxima zilei, de 5...6 grade, se va atinge in orele diminetii. Minima termica de sambata dimineata va fi de 0...1 grad.Amintim ca pana sambata la ora 10:00 este in vigoare o informare meteo de vreme rea valabila pentru toata tara. A.G.