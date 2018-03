Revine iarna: ANM a dat 3 coduri galbene de ploi si ninsoare. Temperaturi cu 15 grade mai mici decat normal

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Astfel, primulsi vizeaza zonele Maramures, Crisana, Banat, vestul Transilvaniei, zona Carpatilor Occidentali, unde va ploua mult.De sambata dupa-amiaza ploile vor cuprinde vestul si nord-vestul tarii, precum si zonele montane aferente si se vor cumula cantitati de apa local de peste 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.In a doua parte a noptii de sambata spre duminica, in nord-vestul tarii vor fi precipitatii mixte si conditii de polei. Vantul va sufla moderat, temporar cu intensificari in general de 50...55 km/h.Vantul va avea intensificari si in celelalte regiuni, cu viteze mai mari, ce vor atinge 55...65 km/h, in cursul noptii in regiunile sud-estice; la munte, in special pe crestele Carpatilor Meridionali, vantul va sufla tare, cu rafale de peste 80...90 km/h.si vizeaza jumatatea de nord a Moldovei si zona Carpatilor Orientali, unde se anunta lapovita, ninsori si intensificari ale vantului.In jumatatea de nord a Moldovei, precum si in zona Carpatilor Orientali vor fi precipitatii la inceput mixte, ce vor favoriza local depuneri de polei, apoi sub forma de ninsoare. Local se va depune strat de zapada. Vantul va prezenta intensificari, cu viteze de 50...55 km/h, iar la munte peste 70 km/h viscolind temporar ninsoarea.si vizeaza precipitatii insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si racire accentuata a vremii.In intervalul mentionat vor fi precipitatii pe arii extinse in jumatatea de sud-est a teritoriului.In Moldova, precum si in zona Carpatilor Orientali vor predomina ninsorile si se va depune strat consistent de zapada. In Muntenia si in cea mai mare parte a Transilvaniei, la inceput va ploua, apoi vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.Vor fi conditii de polei. In Oltenia si in Dobrogea vor fi mai ales ploi. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si izolat 40 l/mp.Vantul va avea intensificari in majoritatea zonelor, mai ales in est si in sud-est, cu viteze de 55...65 km/h, precum si la munte, unde rafalele vor depasi 70 km/h, temporar viscolind ninsoarea.Vremea se va raci accentuat, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10...15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada.A.G.