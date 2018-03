Scaderi bruste de temperatura in acest weekend: Minus 15 grade in mai putin de 24 de ore

Ziare.

Meteorologii anunta ca temperaturile vor scadea brusc in noaptea de sambata spre duminica.Potrivit ProTV , un camp de presiune atmosferica ridicata, format in peninsula Scandinava, va cobori peste continent si va ajunge si in RomaniaAici, acesta se va intalni cu aerul cald mediteranean, iar efectele se vor resimti in toata tara: temperaturile vor cobori chiar si cu 15 grade Celsius in doar 24 de ore."Vineri vom vorbi de ploi. Sambata la fel, dar treptat, in cursul noptii de sambata spre duminica o sa asistam la transformarea lor in lapovita sau chiar ninsoare in partea de nord a tarii, dar cu precadere in zona Carpatilor Orientali. Asta, simultan cu scaderea temperaturilor care raman in unele zone ale Moldovei negative si pe parcursul zilei de duminica", a explicat meteorologul de serviciu Dinu Marasoiu pentru ProTv.Cea mai drastica scadere se va inregistra in Capitala, unde, potrivit ANM, sambata se vor inregistra 19 grade Celsius, iar duminica doar 4 grade.Vezi si prognoza meteo pana pe 25 martie