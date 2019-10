Scapam de frig! Un val de aer tropical aduce temperaturi de peste 20 de grade in Romania

Cum va fi vremea in Capitala

Asadar, incepand de vineri, temperaturile incep sa creasca datorita aerului tropical care va ajunge in Europa de Est, conform specialistilor Severe Weather Europe, inclusiv in Romania, dupa cum au confirmat reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie pentru"Valul tropical vine cu temperaturi de 20 de grade. Se va incalzi usor de la o zi la alta. Aceasta incalzire va fi resimtita chiar de vineri in multe zone din tara, prin vest, prin nord-vest, prin centrul, prin sud-est, mai exact acolo unde va fi asociata si cu perioade insorite.Apoi, masa de aer cald se va extinde si se va resimti in toate regiunile tarii, cel mai mult duminica in regiunile vestice, unde temperaturile maxime vor atinge valori in jurul a 20 de grade, iar - conform materialelor pe care le avem la aceasta ora - luni astfel de valori si chiar usor mai ridicate se vor inregistra in partea de sud si sud-est", ne-au declarat reprezentantii ANM.Si noaptea vor creste temperaturile, dupa ce astazi si maine vor scadea sub 0 grade in mai multe regiuni."In aceeasi masura si temperaturile minime vor marca o crestere usoara. Pentru ca ne asteptam ca in aceasta noapte, dar mai ales maine noapte, sa avem multe valori ce vor cobori usor sub 0 grade sau chiar mai mult de atat in depresiunile din estul Transilvaniei", ne-a precizat meteorologul de serviciu.Si vremea buna va tine cel putin pana la mijlocul saptamanii viitoare, pentru ca pana atunci sigur ne vom regasi sub influenta acestei mase de aer cald.Si pentru Bucuresti vestile sunt bune, pentru inceputul saptamanii viitoare anuntandu-se temperaturi de pana la 20 de grade si chiar usor peste."In Capitala, la fel. Urmeaza o incalzire treptata, de la o zi la alta. Ne asteptam ca maine sa inregistram o maxima de 9-10 grade, in conditiile in care si soarele ne va ajuta putin. Apoi, sambata ajungem la un normal al perioadei, undeva la 13-14 grade la amiaza, iar de duminica 17-18. Luni, am putea avea valori de 20, poate usor peste 20 de grade", a punctat specialistul.