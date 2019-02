Scapam de iarna! Inceputul lui martie vine cu 16 grade in termometre - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

Pana pe 1 martie se va incalzi, de la 5 grade in prima zi, pana la 13 grade. Pe 2 martie temperatura o sa scada cu aproximativ 4 grade, apoi se va incalzi din nou, astfel ca in 5 martie vor fi 16 grade si va fi mult mai cald decat in mod normal.Media temperaturilor minime va urma o evolutie relativ asemanatoare. Cel mai frig va fi in primele dimineti, cand media minimelor termice se va situa in jurul valorii de -5 grade, iar cel mai cald in ultimele, cand media lor va fi de 4 grade.Din data de 1 martie trecator vor fi posibile precipitatii in general slabe cantitativ, aproape in fiecare zi.Vremea se va incalzi pana in data de 1 martie, de la o medie a temperaturilor maxime de 5 grade in prima zi, pana la 11...12 grade si de la o medie a temperaturilor minime de -7...-6 grade la inceput, pana la 2 grade.In urmatoarele doua zile, temperatura o sa scada cu 3...4 grade. In zilele care vor urma valorile termice vor fi in general in crestere, iar media maximelor va fi intre 12 si 15 grade, iar a minimelor intre 0 si 4 grade.Probabilitatea mai mare de precipitatii, in general slabe si trecatoare, va fi in 1-2 martie, precum si dupa data de 5 martie.De la 3 grade in prima zi, temperatura o sa creasca pana la 9...10 grade pe 1 martie. In urmatoarea zi se va raci cu aproximativ 4 grade, apoi se va incalzi din nou, astfel ca in data de 5 martie media maximelor termice va fi de 13 grade.In zilele urmatoare nu vor mai fi variatii semnificative. Media temperaturilor minime va fi negativa, dar in crestere treptata, de la -11 grade in prima zi pana in jurul a 0 grade in a doua parte a celei de-a doua saptamani.Trecator vor fi precipitatii in general slabe cantitativ aproape in fiecare zi, dar mai ales incepand din 1 martie.Pana in data de 5 martie valorile termice vor fi in general in crestere, iar media maximelor va avea variatii intre 4 si 10 grade si a minimelor intre -7 si 0 grade. Ulterior, temperaturile nu vor mai avea variatii importante, media maximelor situandu-se in jurul a 12 grade, iar cea a minimelor va fi de 1...2 grade.Probabilitatea de precipitatii va fi in crestere dupa data de 28 februarie.In prima saptamana, media temperaturilor maxime va oscila, respectiv o scadere pana la 4 grade pe 27 februarie, apoi o crestere in intervalul 28.02-01.03 pana la 10...12 grade si din nou o scadere, spre valori de 5...6 grade, in zilele de 2 si 3 martie.In a doua saptamana, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei, (11 si 14 grade).Media temperaturilor minime se va situa intre -1 si 3 grade, exceptand noptile din 26 februarie si 3 martie, care vor avea o medie in jur de -3 grade.Vor fi precipitatii slabe in intervalul 26-27 februarie, dar local si in unele zilele ale intervalului 1-10 martie.Media temperaturilor maxime va fi de 5...6 grade pana pe 27 februarie, apoi va creste in intervalul 28.02-01.03 pana la 10...11 grade. Va urma o scadere, spre valori de 6...7 grade, in zilele de 2 si 3 martie.In a doua saptamana, valorile termice diurne vor fi, in general, mai ridicate decat cele specifice perioadei, maximele lor fiind cuprinse, in medie, intre 10 si 13 grade. Pe parcursul celor doua saptamani, media temperaturilor minime se va situa intre 0 si 5 grade, exceptand noptile din 26 februarie si 29 februarie, care se vor inregistra -2 grade.Vor fi precipitatii slabe in intervalele 26-27 februarie si 2-3 martie, dar local si in unele zilele ale intervalului 4-10 martie.Pana pe 27 februarie vremea va fi normala (6...8 grade) pentru aceasta data. In intervalul 28.02-01.03 se va incalzi spre valori de 12...14 grade, iar in zilele de 2 si 3 martie media o sa scada la 9 grade.In a doua saptamana, va fi mai cald decat in mod normal (13 si 16 grade) . Pe parcursul celor 2 saptamani, media temperaturilor minime va fi cuprinsa intre -3 si 3 grade, exceptand primele 2 nopti, care vor avea o medie a minimelor termice in jurul valorii de -5 grade.Vor fi precipitatii slabe in intervalele 26-27 februarie si 2-3 martie, dar local posibil si in unele zile ale intervalului 6 - 10 martie.Vremea va fi normala pana pe 27 februarie (7 grade) . In intervalul 28.02-01.03 se va incalzi spre valori de 13...15 grade, dar apoi temperatura o scapa pe 2 si 3 martie la 9 grade.In a doua saptamana, va fi mai cald decat in mod normal (13 - 16 grade) . Pe parcursul celor 2 saptamani, media temperaturilor minime va fi cuprinsa intre -3 si 3 grade, exceptand primele doua nopti, care vor avea o medie a minimelor termice in jurul valorii de -6 grade.Vor fi precipitatii slabe, locale, in unele zile ale intervalului 1 - 10 martie.Pe parcursul primei saptamani, media regionala a temperaturilor maxime se va incadra intre -2 grade si 3 grade, iar in cea de-a doua saptamana aceasta medie va depasi norma perioadei, fiind cuprinsa intre 2 si 5 grade.Media temperaturilor minime va fi permanent sub pragul de inghet, cu valori de la -7 la -3 grade pana pe 3 martie. In saptamana 4 - 10 martie, tendinta va fi de usoara crestere, cu medii ale temperaturilor minime intre -5 si -1 grad.Se vor semnala precipitatii in general slabe, mai ales ninsori, in intervalele 26-27 februarie si 1-3 martie, dar local si in unele zile ale celei de-a doua saptamani.A.G.