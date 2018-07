Scapam de ploi si se incalzeste - prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani

Ziare.

Vremea incepe sa se incalzeasca, temperaturile maxime vor atinge, in medie, 29 de grade pe 6 iulie. Ulterior, vor scadea usor spre valori medii de 27 de grade pe 8 iulie, apoi vor creste din nou usor si treptat pana la sfarsitul intervalului, spre 31 de grade, in medie.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 5-15 iulie.Vremea se va afla intr-un proces de incalzire, temperaturile maxime urmand a atinge in medie 28...29 de grade in 7 iulie, pornind de la 23 de grade in prima zi. Ulterior, in intervalul 7 - 11 iulie variatiile nu vor fi notabile de la o zi la alta, urmand astfel ca media temperaturilor maxime sa se mentina in jurul a 27...28 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 6-15 iulie.Temperaturile maxime vor creste de la 20 de grade in prima zi, pana spre 27 de grade in data de 6 iulie. Apoi, nu vor fi variatii semnificative astfel ca, in perioada 7-11 iulie, maximele se vor mentine in jurul mediei de 26 de grade. Din 12 iulie, vor creste usor si treptat, atingand la sfarsitul intervalului de prognoza in medie 28...29 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 6-15 iulie.Si aici vremea se va incalzi. Astfel, in prima saptamana, temperaturile vor ajunge la 28 de grade in data de 6 iulie, iar intre 7 si 11 iulie, maximele se vor mentine in jurul a 27 de grade. Sfarsitul celei de-a doua saptamani se incalzeste pana la 29 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 5-15 iulie.In zilele urmatoare temperaturile vor fi sub cele normale, apoi pe 6 iulie se anunta maxime de 28 de grade. Ulterior, in perioada 7-9 iulie, temperaturile diurne vor scadea usor spre valori medii de 26...27 grade, apoi pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, media maximelor urmand a se situa in jurul a 28 de grade.Este posibil sa apara averse intre 6 si 15 iulie.In prima saptamana a intervalului, se incalzeste, iar temperaturile vor creste usor si treptat, ajungand de la 24 grade, in data de 2 iulie, spre 28 de grade, in 6 iulie. Ulterior acestei date si pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, astfel ca media temperaturii maxime va fi de 27...28 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 3-5 iulie, apoi intre 6 si 12 iulie.In prima saptamana, se incalzeste usor de la o zi la alta, temperaturile ajungand pana spre 30 de grade. Ulterior, maximele vor scadea usor spre o medie de 27...28 de grade pe 8 si 9 iulie, dar apoi vor creste din nou usor, pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani, pana spre valori de 30...31 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 6-12 iulie, iar rest e posibil sa fie averse slabe.Si in Oltenia vremea se va incalzi, temperaturile crescand de la 25 de grade pe 2 iulie, spre 29...30 de grade in 6 iulie. Apoi se raceste pana la 27 de grade in data de 8 iulie, dar vor creste din nou, usor, de la o zi la alta, pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani, spre 30...31 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 6 -12 iulie.Incepand cu data de 2 iulie, vremea se va incalzi, temperaturile maxime urmand a creste de la valori medii de 13...14 grade, spre 18 grade in 6 iulie. Ulterior, acestea vor scadea usor, spre 16 grade in 8 iulie. Apoi, pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, urmand ca in perioada 9 -15 iulie temperaturile maxime sa se mentina in jurul valorii medii de 19 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 6 - 15 iulie, insa si in restul intervalului vor fi posibile ploi izolate.A.G.