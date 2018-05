Se anunta trei luni fierbinti si fara ploi - prognoza meteo pentru toata vara

Foto: ANM

Se anunta o vara cu temperaturi ridicate si lipsita de ploi.In luna, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata de cea specifica perioadei doar in nordul si centrul tarii. In restul teritoriului, temperaturile vor fi si mai ridicate.Meteorologii anunta ca precipitatiile totale lunare vor fi deficitare in cea mai mare parte a tarii.In, temperaturile medii ale aerului vor fi mai mari decat in mod normal, in special in regiunile din sud, sud-est si vest.Cantitatile totale lunare de precipitatii se vor situa sub mediile climatologice in toate regiunile, deficitul cel mai pronuntat fiind de asteptat in sud-est si sud.In, in cea mai mare parte a tarii, temperaturile vor fi mai mari decat cele specifice perioadei, iar precipitatiile vor lipsi in toate regiunile.Iata temperatura medie (Atentie! media se face incluzand si temperaturile nocturne) pe urmatoarele trei luni, pentru fiecare regiune a tarii:Iunie: 18 - 21 grade CelsiusIulie: 20 - 23 grade CelsiusAugust: 19 - 23 grade CelsiusIunie: 18 - 20 grade CelsiusIulie: 20 - 22 grade CelsiusAugust: 19 - 21 grade CelsiusIunie: 17 - 19 grade CelsiusIulie: 19 - 21 grade CelsiusAugust: 18 - 20 grade CelsiusIunie: 15 - 19 grade CelsiusIulie: 17 - 21 grade CelsiusAugust: 16 - 20 grade CelsiusIunie: 16 - 22 grade CelsiusIulie: 18 - 24 grade CelsiusAugust: 17 - 23 grade CelsiusIunie: 17 - 22 grade CelsiusIulie: 19 - 24 grade CelsiusAugust: 18 - 23 grade CelsiusIunie: 20 - 21 grade CelsiusIulie: 22 - 23 grade CelsiusAugust: 22 - 23 grade CelsiusIunie: 13 - 21 grade CelsiusIulie: 15 - 23 grade CelsiusAugust: 15 - 23 grade Celsius