Se face mai cald, dar tot nu scapam de ploi - prognoza meteo pe 2 saptamani

Iata situatia pe regiuni:Vremea se incalzeste treptat, media temperaturilor maxime ajungand la 28 grade Celsius pana pe 25 mai. Dupa 30 mai, insa, se va resimti o usoara scadere a temperaturilor.Pe intreg parcursul intervalului prognozat, pot aparea averse insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, posibil chiar si grindina.Temperaturile cresc de la o zi la alta, iar in 25 mai maxima va indica 28 grade Celsius, inregistrandu-se variatii dupa aceasta data. Din 30 mai se va simti o usoara racire, iar media temperaturilor maxime va ajunge la 24 grade Celsius spre finalul celor doua saptamani prognozate. Noaptea, temperaturile variaza intre 11 - 13 grade.Pe tot intervalul prognozat se vor semnala ploi de scurta durata.Intre 21 si 24 mai vremea se incalzeste, media temperaturilor maxime indicand 27 grade. Dupa 30 mai, la fel ca in celelalte regiuni, se va semnala o usoara racire, maximele variind intre 22 - 23 grade. Minimele nu vor cobori sub 8 grade.Se va semnala instabilitate atmosferica in fiecare zi a celor 2 saptamani.Temperaturile vor fi ridicate intre 21 si 24 mai, iar maximele vor fi mai mari decat cele specifice perioadei: 28 grade, in timp ce minimele nu trec de 11 grade Celsius. In jur de 30 mai se resimte o usoara raceala, inclusiv pe timpul noptii. In ultima zi a intervalului prognozat vor fi 24 grade Celsius.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in ambele saptamani.Temperaturile vor creste in primele 4 zile ale intervalului prognozat, iar maxima inregistrata va fi de 29 grade Celsius. Dupa 25 mai, valorile termice scad, media ajungand la 24 grade. Minimele nocturne de la o medie de 8 grade in 22 mai vor creste pana in 25 mai la 25 grade. Insa dupa aceasta data vor scadea usor.In a doua saptamana de prognoza cresc sansele de ploaie.Temperaturile continua sa creasca pana pe 24 mai, media ajungand la 25 - 26 grade Celsius, iar minimele la 16 - 17 grade. Ulterior, vremea se raceste: maxime de 23 - 24 grade si minime de 13 - 14 grade.Se vor semnala ploi izolate si slabe cantitativ pana pe 24 mai.Vremea va fi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, 24 mai fiind cea mai calduroasa zi a intervalului prognozat: 28 - 29 grade Celsius. Apoi se va semnala o scadere a temperaturii, iar termometrele vor indica 24 - 25 grade. Temperaturile minime debuteaza cu o scadere la 10 - 11 grade, insa la mijlocul intervalului prognozat vor inregistra 14 - 15 grade.In a doua saptamana a intervalului prognozat se vor semnala ploi in fiecare zi.Se incalzeste semnificativ intre 21 si 24 mai, temperaturile indicand si 26 - 27 grade. Minimele vor creste de la 12 la 14 grade, de asemenea. In 27 mai se semnaleaza o racire usoara, maximele vor indica 24 - 25 grade, iar minimele 11 - 12 grade.Pe parcursul celor doua saptamani vremea va fi usor instabila, sanse mari de ploaie inregistrandu-se in 21, 22 si 25 mai.Media regionala variaza intre 11 si 17 grade in primele zile ale intervalului prognozat, iar in 25 - 26 mai va inregistra o scadere. Valorile termice nocturne vor creste de asemenea, in special in 21 mai, cand vor indica 9 grade Celsius. Diminetile zilelor de 26 si 27 mai vor fi putin mai reci.In cea mai mare parte a intervalului se vor semnala averse insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si chiar grindina, in special in perioada 25 - 29 mai.