Se incalzeste usor, dar in weekend avem iarasi frig - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

In prima saptamana, vremea se va incalzi treptat, astfel incat, pe 19 si 20 martie, maxima va ajunge la 17...18 grade. In intervalul 21-23 martie maxima va scadea pana la 7 grade, iar apoi va creste usor, de la o zi la alta, atingand 13 grade pe 29 martie.Probabilitatea mai ridicata pentru precipitatii slabe se estimeaza a fi in intervalul 21-24 martie.In prima saptamna, vremea se va incalzi treptat, astfel incat, pe 20 martie, maxima va ajunge la 18 grade. In intervalul 21-23 martie maxima o sa scada pana la 7 grade, iar apoi va creste usor, de la o zi la alta, spre 12 grade pe 29 martie.Probabilitatea mai ridicata pentru precipitatii in general slabe se estimeaza a fi in intervalul 20-24 martie.Intre 16 si 21 martie vremea se va incalzi, iar temperaturile vor creste de la 8 pana la 14...15 grade. Ulterior, va avea loc o racire semnificativa, astfel incat pe 23 martie maxima va fi de 3 grade, iar apoi valorile termice vor creste usor de la o zi la alta, urmand sa atinga o valoare medie de 10 grade la finalul celor doua saptamani de prognoza.Probabilitatea de precipitatii va fi in crestere dupa data de 20 martie, dar acestea vor fi in general slabe cantitativ, exceptand zilele de 21 si 22 martie, cand pot fi mai insemnate.Pana spre sfarsitul primei saptamani, maxima va fi in crestere de la o zi la alta, astfel incat pe 20 martie va fi in jurul a 15 grade. Apoi, vremea se va raci si temperaturile vor marca o scadere, spre o valoare medie de 4...5 grade pe 22 - 23 martie, iar ulterior un nou proces de incalzire va determina, la sfarsitul intervalului, inregistrarea unei temperaturi de 11 grade.Pana pe 19 martie probabilitatea pentru precipitatii va fi extrem de redusa, dar in zilele de 20, 21 si 22 martie acestea se pot semnala pe arii relativ extinse, iar pe parcursul celei de a doua saptamani vor fi prezente la nivel izolat aproape in fiecare zi.Maxima va creste pana in jurul a 15 grade pe 19 si 20 martie, apoi va scadea accentuat spre o medie regionala de 3 grade pe 23 martie, iar in urmatoarea perioada va creste de la o zi la alta, atingand aproximativ 10 grade la sfarsitul celei de a doua saptamani.In primele zile ale intervalului de prognoza, probabilitatea pentru precipitatii va fi extrem de redusa, dar va creste pe 20, 21 si 22 martie, cand precipitatiile vor fi posibile la nivel local, iar apoi, pana la sfarsitul celei de a doua saptamani, doar izolat.Pana pe 20-21 martie, maxima va fi in crestere de la o zi la alta, atingand aproximativ 15 grade. Apoi va avea loc o racire a vremii, iar temperaturile vor scadea spre 4 grade pe 23 martie, pentru ca apoi sa creasca usor si treptat pana la finalul celei de a doua saptamani, cand se va inregistra o valoare medie de 10 grade.Probabilitate de precipitatii va fi extrem de redusa pana pe 20 martie, apoi acestea se vor semnala aproape in fiecare zi pana la sfarsitul celei de a doua saptamani, dar vor fi in general slabe cantitativ.Maxima va fi in crestere de la 8 grade in prima zi, pana in jurul a 17 de grade in data de 21 martie, apoi vremea se va raci si, pe 23 martie, se va inregistra o valoare medie de aproximativ 5 grade. Apoi, va avea loc un proces de incalzire, iar media temperaturilor diurne va ajunge la 12 grade in ultima zi a intervalului de prognoza.Probabilitatea pentru precipitatii va fi semnificativa doar in intervalul 21 - 23 martie, iar in rest acestea vor fi prezente numai cu totul izolat si trecator, cel mai probabil in a doua saptamana a intervalului de prognoza.Maximele termice vor fi in crestere de la 8 grade in prima zi, pana la 17...18 grade in data de 21 martie. Apoi, pana in data de 23 martie, vremea se va raci si se va inregistra o valoare medie a maximelor in jurul a 6 grade. Pana la sfarsitul intervalului va avea loc un proces de incalzire, iar media temperaturilor maxime va ajunge la 12 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalul 21-24 martie. In restul intervalului, precipitatiile vor fi prezente cu totul izolat si trecator, cu probabilitate mai mare in a doua saptamana a intervalului de prognoza.Maxima va fi in crestere pana in data de 20 martie, de la valori in jurul a 2 grade, la 6...7 grade. Apoi, pana pe 23 martie, vremea se va raci, iar media maximelor va fi negativa si se va situa in jurul a -4 grade. Dupa aceasta data, vremea va intra intr-un proces de incalzire usoara si in ultima zi a intervalului se vor inregistra maxime, in medie, de 1...2 grade.Probabilitatea pentru precipitatii mai ales sub forma de ninsoare va fi ridicata in intervalul 21-24 martie. In restul intervalului, precipitatiile vor fi prezente cu totul izolat si trecator, cu probabilitate mai mare in a doua jumatate a intervalului de prognoza.A.G.