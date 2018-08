Se strica vremea in minivacanta: Patru zile cu ploi torentiale si vant puternic

Ziare.

com

Astfel, in aceasta seara si la noapte, in regiunile vestice si nordice gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat si local se vor semnala intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, descarcari electrice, averse cu caracter torential si grindina.Miercuri, joi si vineri, mai ales dupa amiaza si seara, in Maramures, Transilvania, nordul Crisanei si al Moldovei, precum si in zonele montane si submontane vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor putea lua si aspect de vijelie si izolat grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 20 l/mp si izolat 30...40 l/mp.Ulterior, Oana Paduraru, meteorolog de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a declarat pentru Agerpres ca in minivacanta de Sfanta Marie vor exista mici episoade de ploi scurte cu preponderenta in zonele montane si sub-montane, dar vremea va fi, in general, foarte calda.Potrivit specialistului ANM,vremea va fi calduroasa, cu valori termice ridicate chiar si pe timpul noptilor."Cei care merg pe Litoral vor avea parte de o vreme frumoasa, calduroasa, cu maxime de 29 - 30 de grade, chiar 31 de grade Celsius, spre sfarsitul saptamanii. Temperatura minima din cursul noptilor va fi, de asemenea, foarte ridicata, de 22 - 23 de grade. Apa marii va avea o temperatura de 25-26 de grade. Pentru cei care se indreapta spre Litoral, vestile sunt foarte bune, dar nu sunt rele nici pentru cei care aleg zonele montane", a spus meteorologul ANM.Pentru, meteorologii prognozeaza o vreme extrem de calda, ce va crea un disconfort termic mai ales atunci cand se vor inregistra 34 de grade Celsius."Pentru cei care raman in Bucuresti, vestile sunt la fel de bune. Vremea va fi frumoasa, mai neplacut ar fi aspectul termic, pentru ca va fi foarte cald. In orele amiezelor, disconfortul termic va fi destul de accentuat. Valorile termice vor fi in jurul a 34 de grade Celsius, pe timpul zilei, si de 17 - 19 grade, pe durata noptilor", a mentionat Oana Paduraru.