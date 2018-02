Finalul de februarie ne aduce ger aprig - prognoza meteo pentru doua saptamani

Ziare.

Iata cum va evolua vremea in fiecare regiune a tarii.Temperaturile vor varia pana pe 23 februarie, media osciland intre 4 - 6 grade, cu minime de -1 grad. Pana pe 27, vremea se raceste, maximele scazand drastic pana la -3 grade Celsius, cu minime nocturne de -10 grade.La inceputul lui martie, vremea isi revine si incepe sa se incalzeasca, astfel ca temperaturile ajung la media normala pentru aceasta perioada din an. Pe 4 martie, media temperaturilor se va situa intre 3 si 5 grade Celsius.De asemenea, in prima saptamana a intervalului prognozat, exista sanse mari de precipitatii in zona, predominant ploi in prima saptamana a intervalului prognozat, iar ulterior ninsori slabe.Pana pe 23 februarie temperaturile oscileaza, media ajungand la 5 - 6 grade, iar in intervalul 24 - 27 februarie, temperaturile scad dramatic: media maximelor diurne va fi de -4 grade Celsius, iar celor nocturne ajunge la -10 grade.Si in Crisana precipitatiile vor fi mai intense in prima saptamana a intervalului de prognoza, insemnate cantitativ pe 23 si 24 februarie, predominant ploaie, insa ulterior va ninge.Pana pe 24 februarie, temperaturile cunosc variatii de la o zi la alta, incadrandu-se intre 2 si 4 grade. Apoi, urmeaza vreme rece pana pe 27 februarie, temperaturile maxime fiind negative si situandu-se intre -4 si -5 grade. Noaptea, temperaturile vor cobori sub -12 grade. Spre sfarsitul intervalului de prognoza vremea isi revine la normalul acestei perioade din an.Sansele de ninsoare sunt ridicate pe intreg parcursul celor 2 saptamani prognozate, in special intre 23 si 25 februarie.Oscilatiile de temperatura sunt valabile si pentru Maramures, maxime de 3 - 4 grade si minime de -5 si -2 grade, pana pe 23 februarie. Intre 24 si 26 februarie vremea se raceste semnificativ, temperaturile maxime trecand sub 0 grade: diurnele ajung la -6 grade, iar nocturnele la -12 grade Celsius.De pe 27 februarie se incalzeste putin, iar pe 4 martie media va ajunge si la 2 - 3 grade, in timp ce minima se va situa la -4 grade.In prima saptamana vor fi aproape zilnic precipitatii mixte, iar in intervalul 23-24 februarie vor fi local mai insemnate cantitativ. In a doua saptamana, sansele de ninsoare slaba sunt destul de mari.Pana pe 24 februarie, media temperaturilor diurne se mentine apropiata de 0 grade, cu minime nocturne cuprinse intre -9 si -3 grade. In urmatoarele zile, vremea se va raci, temperaturile maxime ajunge la -5... -7 grade, media temperaturii minime fiind de -12 grade.Dupa valul de racire, vremea se incalzeste treptat, la 4 martie maxima ajungand la 2 grade Celsius.Pe intreg parcursul celor doua saptamani sansele de ninsoare sunt ridicate.Media temperaturilor maxime oscileaza intre de 3 si 4 grade pana pe 24 februarie, iar pana pe 27 aceasta scade pana la -2 grade. Minimele nocturne coboara si ele la -7 grade. De pe 28 februarie se incalzeste treptat, pe 4 martie inregistrandu-se chiar si 6 grade cu plus.Sanse foarte mari de precipitatii vor fi si in Dobrogea, in fiecare zi a intervalului prognozat, insa acestea vor fi slabe cantitativ.Vreme rece in primele zile ale intervalului prognozat, cu o medie de 1 - 2 grade si minime intre -5 si -4 grade. Spre finalul primei saptamani, media va ajunge la 4 grade Celsius, insa a doua saptamana anunta o racire pronuntata. Mediile diurne ajung la -4 sau -2 grade, iar noptile vor deveni geroase, temperaturile scazand la -10 grade.Inceputul lui martie vine cu o incalzire usoara, normala pentru aceasta perioada a anului, maximele ajungand la o medie de 5 grade ziua si -5 noaptea.Exista sanse mari de precipitatii in fiecare zi a intervalului prognozat, insa slab cantitativ, inclusiv ninsori.Prima saptamana a intervalului prognozat vine cu variatii mici de temperatura, iar dupa 24 februarie vremea se raceste semnificativ, iar maximele coboara la -4 grade Celsius. Regimul termic nocturn va avea acelasi parcurs, cea mai rece noapte fiind pe 20 februarie. Intre 24 si 28 februarie local va fi ger si temperaturi de -10...-8 grade.Martie aduce temperaturi cu valori normale pentru perioada anului, deci vreme ceva mai calda decat anterior.Valorile maxime ajung la -4...-2, iar minimele la -10...-8 grade pana pe 23 februarie. Dupa aceasta data, vremea se va raci si aici: diurnele ajung la -10 grade, iar nocturnele la -15 grade.Din 27 februarie, temperaturile cresc, iar media diurna ajunge la -2 grade, iar cea nocturna la -14.Precipitatiile, predominant ninsori, se vor semnala pe tot parcursul intervalului de doua saptamani, dar nu foarte insemnate cantitativ.