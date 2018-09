Sigur a venit toamna? Ne asteapta doua saptamani cu temperaturi de pana la 30 de grade

BANAT

CRISANA

TRANSILVANIA

MARAMURES

MOLDOVA

DOBROGEA

MUNTENIA

OLTENIA

LA MUNTE

Vremea se mentine deosebit de calda, astfel ca saptamana aceasta maximele ating chiar si 30 de grade, iar cealalta vor fi 28 de grade Celsius.Noaptea, minimele se vor situa in jurul valorii de 16 grade. Pana in data de 15 septembrie in regiune nu va ploua, apoi probabilitatea pentru ploi temporare va fi in crestere.Si in aceasta regiune va fi foarte cald pentru aceasta perioada a anului, astfel ca temperaturile maxime urca in aceasta saptamana pana la 30 de grade. Saptamana urmatoare se racoreste putin, dar va fi in continuare cald, cu maxime de 27 de grade. Pana in jurul datei de 16 septembrie nu va ploua, apoi probabilitatea pentru ploi temporare va fi relativ ridicata.Temperaturile maxime ajung in aceasta saptamana la 26 de grade, iar in urmatoarea la 28 de grade, valori mult mai ridicate decat normalul acestei perioade a anului. Noptile in schimb vor fi racoroase - 13-15 grade Celsius.Pana in 16 septembrie vor fi posibile doar ploi slabe, izolate, apoi probabilitatea de a ploua in mare parte a regiunii va fi in crestere.Vremea mult mai calda decat in mod obisnuit in aceasta perioada din an va caracteriza urmatoarele doua saptamani - vor fi maxime de pana la 29 de grade in aceasta saptamana si de pana la 28 de grade saptamana urmatoare. Minima din cursul noptii se va incadra intre 12...16 grade.In aceasta regiune saptamana aceasta valorile sunt aproape normale pentru aceasta perioada a anului: 21...24 de grade. Saptamana urmatoare se mai incalzeste astfel ca maxima va fi cuprinsa intre 26...29 de grade. Probabilitatea pentru ploi locale va fi in crestere si in perioadele 16-17 si 21-23 septembrie.In primele zile din aceasta saptamana temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada a lunii septembrie, cu maxime de 21...24 de grade. De joi incepe sa se incalzeasca, astfel ca temperaturile se vor situa peste mediile climatologice specifice perioadei.In primele zile vor fi ploi slabe, cu caracter local. Probabilitatea de ploaie va creste din nou intre 17 si 19 septembrie.Aici temperaturile se vor situa in urmatoarele doua saptamani peste cele normale in luna septembrie, cu maxime cuprinse intre 26...29 de grade. In timpul noptii termometrele vor arata intre 12 si 17 grade. O probabilitate mai mare pentru ploi locale va fi intre 17-19 septembrie.Pe parcursul primei saptamani de prognoza vremea va fi calduroasa, cu maxime cuprinse intre 27...30 de grade si minime de 13...17 grade. Si saptamana viitoare vremea se mentine la fel de calda. Probabilitatea pentru ploi locale este mai ridicata doar in perioada 17-19 septembrie.Vremea va fi normala pentru aceasta perioada a anului in aceasta saptamana. Apoi, vremea se va incalzi, temperaturile urmand a se situa in general peste mediile multianuale. Astfel, maximele vor ajunge pana la 20 de grade.La inceputul intervalului vor fi ploi slabe, pe spatii restranse. Probabilitatea sa ploua in majoritatea masivelor va fi mai ridicata in perioada 16- 20 septembrie.