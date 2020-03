Soarele ne rasfata la inceput de primavara - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

In primele doua zile, vremea se va incalzi devenind deosebit de calda (16...18 grade), apoi se va raci semnificativ pana la 8...9 grade spre finalul primei saptamani. Incepand din 8 martie, vremea se va incalzi usor si treptat, astfel incat vor fi intre 11 si 13 grade.Precipitatiile, predominant ploi, se vor semnala aproape zilnic si vor fi moderate cantitativ in intervalul 3-5 martie.In primele doua zile, vremea se va incalzi devenind deosebit de calda, cu temperaturi de 18...19 grade, apoi se va raci semnificativ, astfel incat media va ajunge la 7...8 grade spre finalul primei saptamani. Incepand din 8 martie, vremea se va incalzi usor si treptat, astfel incat media maximelor se va situa intre 10 si 13 grade.Precipitatiile, predominant ploi, se vor semnala aproape zilnic si vor fi moderate cantitativ in intervalul 3-5 martie.In primele doua zile din intervalul celor doua saptamani, vremea se va incalzi devenind deosebit de calda, cu temperaturi diurne ce vor atinge, in medie, 16...17 grade, apoi se va raci semnificativ (6...7 grade spre finalul primei saptamani). Incepand din 8 martie, vremea se va incalzi usor si treptat, astfel incat media maximelor se va situa intre 9 si 12 grade.Precipitatiile, predominant ploi, se vor semnala aproape zilnic si local vor fi moderate cantitativ in intervalul 4-7 martie.In primele doua zile din intervalul celor doua saptamani, vremea se va incalzi devenind deosebit de calda, cu temperaturi de 16...17 grade. Apoi se va raci semnificativ, temperatura ajungand la 7...8 grade spre finalul primei saptamani.Incepand din 8 martie, vremea se va incalzi usor si treptat, astfel incat media maximelor se va situa intre 9 si 12 grade.Precipitatiile, predominant ploi, se vor semnala aproape zilnic si local vor fi moderate cantitativ in intervalele 2-3 martie si 4-6 martie.Temperaturile vor creste in primele 3 zile, astfel incat media maximelor va ajunge la 18 grade, in data de 4 martie. Ulterior, temperatura va marca o scadere treptata, ajungand la valori de 7...8 grade pe 7 martie, dupa care se va mentine la medii de 9...12 grade.Regimul pluviometric va fi in general deficitar, cu o probabilitate mai mare de precipitatii in unele zile din intervalul 6-9 martie.Temperaturile vor fi mai ridicate in primele 3 zile, astfel incat media maximelor va ajunge la 17 grade. Dupa data de 4 martie, temperatura maxima va marca o scadere treptata, ajungand la valori medii in jurul a 10 grade pe 7 martie, dupa care se va mentine la medii de 10...12 grade.Regimul pluviometric va fi in general deficitar, cu o probabilitate mai mare de precipitatii in unele zile din intervalul 5-9 martie.Pe parcursul celor doua saptamani, vremea se va mentine mai calda decat in mod normal in luna martie, deosebit de calda pana pe 4 martie, cu medii ale temperaturii maxime de 17...19 grade. Incepand din data de 5 martie, temperatura maxima va marca o scadere treptata, ajungand la valori medii in jurul a 11 grade pe 8 martie, dupa care se va mentine la medii de 11...13 grade.Probabilitatea pentru precipitatii, predominant ploi in general slabe, va fi mai ridicata in intervalele 4-5 martie si in unele zile ale intervalului 6-9 martie.Pe parcursul celor doua saptamani, vremea se va mentine mai calda decat in mod normal in luna martie, deosebit de calda pana pe 4 martie, cu medii ale temperaturii maxime de 15...17 grade. Incepand din data de 5 martie, temperatura maxima va marca o scadere treptata, ajungand la valori medii in jurul a 11 grade pe 8 martie, dupa care se va mentine la medii de 12...13 grade.Probabilitatea pentru precipitatii, predominant ploi, va fi mai ridicata in intervalul 3-5 martie, cand local acestea vor fi moderate cantitativ.In primele trei zile din intervalul celor doua saptamani, vremea va fi calda, cu temperaturi diurne ce vor atinge, in medie, 6...9 grade, apoi se va raci semnificativ, astfel incat media maximelor va ajunge la 0 grade spre finalul primei saptamani. Incepand din 9 martie, vremea se va incalzi usor si treptat, astfel incat media maximelor se va situa intre 1 si 4 grade.Temporar vor fi precipitatii mixte aproape zilnic, iar probabilitatea ca acestea sa devina in general moderate cantitativ va fi mai mare in intrervalul 3-6 martie.A.G.