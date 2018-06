Un europarlamentar PSD, fost ministru al Apararii, insinueaza ca Rusia ar fi de vina pentru vremea rea de la noi

LIVE

Ziare.

com

"A observat cineva ca, de doua saptamani de cand a inceput Cupa Mondiala, pe toate stadioanele din Rusia europeana este soare, in timp ce in jur, ma refer la noi, la bulgari si la greci avem numai ploaie si furtuni? Doua saptamani - si vor urma inca doua, pana la sfarsitul Cupei - Rusia se afla incontinuu intr-o zona de inalta presiune atmosferica, iar cei din jur intr-o zona de presiune joasa ......", a incheiat ironic Ioan Mircea Pascu postarea sa pe Facebook.Ipoteza a starnit reactii pro si contra in randurile internautilor."Buna seara domnule Ministru, Nu este vorba de nicio incalzire globala si pur si simplu este vorba de folosirea 'instalatiilor stiintifice de studiere a climei'...gen HAARP sau SHURA din Rusia...Trebuie facut totul ca acest Campionat Mondial sa nu sufere amanari sau intarzieri din cauza vremii....""Pai, detineti o asa informatie strategica si o impartasiti cu noi novicii pe FB? De ce nu mergeti la comandamentul NATO? Sau incercati sa ne sugerati ca ar trebui sa ne temem de asa mare putere precum Rusia si sa ii reintram in gratii cumva?"Unul dintre comentatorii postarii a fost chiar Dumitru Prunariu."Ce frumos si nevinovat gandesti Puiu draga. Imi amintesc cand la Moscova in 1980 a fost Olimpiada si era o vreme ploioasa, cu jumatate de ora inainte de deschiderea oficiala deasupra stadionului moscovit s-a facut senin si asa a tinut pana dupa terminarea ceremoniei. Eram acolo in pregatire pentru zborul cosmic."."Tot timpul am avut in minte situatia aceea ...", i-a raspuns, sambata,C.B.