Un fost ministru al Turismului cere demisia sefei ANM: A indus panica in populatie, a golit litoralul romanesc

Motivul il reprezinta "declaratiile hazardate si panicarde" care "au golit litoralul romanesc, in acest weekend"."Directorul ANM sa explice daca mai poate face prognoze corect. Daca nu, sa-si dea demisia!Declaratiile hazardate si panicarde ale directoarei ANM, Elena Mateescu, au golit litoralul romanesc, in acest weekend. Joi, 11 iulie, directorul general al ANM a afirmat ca fenomenul meteo care a generat miercuri o furtuna devastatoare in Grecia, soldata cu sute de victime, intre care si sase morti, ar putea sa provoace incidente si in Romania , litoralul urmand sa fie afectat.Vestea ca sunt sanse ca ciclonul din Grecia sa loveasca si Romania, mai ales litoralul romanesc, a determinat mii de romani sa-si anuleze rezervarile pentru acest weekend. 'Furtuna violenta care a lovit regiunea Halkidiki din Grecia ar putea ajunge si in Romania' - sunt cuvintele directoarei ANM, care au indus panica in populatie", explica fostul ministru pe contul sau de Facebook.Apoi, el ataseaza declaratia integrala a directorului ANM:"Prognoza meteorologica indica un grad mai mare de instabilitate atmosferica, mai ales pentru partea de de vest, centru si zona de munte in cursul zilei de sambata.Acest sistem frontal, cu deplasare spre partea de est, aduce duminica un grad mai mare de instabilitate in cea mai mare parte a tarii, cu cantitati mai mari de precipitatii in special in est si sud-est. (...)In functie de pozitionarea nucleului ciclonului, vom monitoriza situatia, cu siguranta pe parcursul diminetii de sambata, daca modelele isi vor pastra din perspectiva structurii si pozitionarii acestui ciclon in zona tarii noastre care sa aduca fenomene meteorologice severe, vom emite o avertizare generala", a spus Elena Mateescu, la Antena3.Fostul ministru mai noteaza ca sambata au fost emise mai multe avertizari de vreme severa pe litoral, insa nu s-a inregistrat niciun fenomen de acest fel."Sa ne raspunda doamna director ANM daca nu are echipamente performante pentru a da prognozele corect. Daca nu exista aceste echipamente sau specialistii de la ANM nu stiu sa le foloseasca, atunci ar trebui sa elibereze posturile.Tot doamna director ANM a declarat ca populatia trebuie sa se pregateasca pentru un dezastru, pana la sfarsitul acestei luni, desi, cu alta ocazie, explica faptul ca nu se pot da prognoze corecte pentru o perioada mai lunga de trei zile.Daca va continua in acest fel, va reusi sa distruga turismul romanesc, nu doar pe Litoral, ci si in celelalte zone ale tarii.Solicit demisia directorului ANM si cer Guvernului Romaniei sa ia urgent masuri, inainte de a se distruge tot ce a mai ramas in aceasta tara", a mai scris Mircea Titus Dobre.Deputatul mai noteaza ca este necesara o ancheta care sa stabileasca motivele pentru care nu se pot face prognoze meteo corecte si daca se poate considera sabotaj actiunea de saptamana trecuta."Actiunile de preventie sunt absolut necesare, in caz de fenomene meteo extreme, dar nu se fac prin emiterea si propagarea unor mesaje menite sa induca panica, avand ca rezultat anularea rezervarilor in structurile de cazare din zonele turistice, cu precadere pe Litoral.Pe de o parte, pericolele fenomenelor atmosferice extreme trebuie sa fie gestionate prin informarea populatiei in legatura cu masurile care trebuie sa fie luate, in caz de furtuna, tornada, grindina, etc.Nicio tara din lume nu isi blocheaza turismul pentru ca pot exista furtuni de vara", conchide Dobre.Mircea Titus Dobre face parte din grupul parlamentar PRO Europa, condus de Victor Ponta.A.D.