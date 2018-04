Un nor de praf saharian a ajuns deasupra Romaniei

Ziare.

com

Meteorologul de serviciu al Centrului Meteo Regional Banat - Crisana, Robert Balazs, a declarat, marti, ca norul de praf saharian a ajuns in Romania luni, in special in vestul tarii. Insa si marti a plouat in judetul Timis cu apa si noroi, doar ca aceasta concentratie de praf saharian este mai mica.Astfel, pe masini, frunze sau geamurile locuintelor din Timisoara pot fi observate particule rosiatice."Practic, norul de praf saharian a ajuns in toata tara, mai ales in partea de vest. Deci, in toata Europa Centrala si de sud-est partial, jumatatea de vest a Romaniei, Ungaria, Cehia si Serbia a ajuns praf din Sahara. Ieri (luni - n.red.), in jurul pranzului, a ajuns praful saharian, chiar si pe frunze au ramas urme de praf, asta din cauza ca a plouat foarte putin si concentratia de praf a fost foarte mare, a plouat sub jumatate de litru pe metrul patrat. Astazi (marti - n.red.), deja scade din intensitate. Acum a inceput sa ploua foarte slab, sa picure, o sa mai fie si acum, dar mult mai putin", a afirmat Robert Balazs.Potrivit meteorologului de serviciu al Centrului Meteo Regional Banat - Crisana, astfel de fenomene se intampla in fiecare an, doar ca in aceasta primavara a plouat mai putin, iar praful saharian a putut fi mai usor observat."O sa treaca pentru ca se schimba circulatia vantului, o sa devina nord-vest. Praful acesta saharian poate sa vina doar pe o circulatie sudica. Cand e o furtuna de praf, traverseaza nordul Africii in anumite conditii si aduce aerul incarcat cu praf peste Marea Mediterana pana in Europa. In fiecare an se intampla astfel de fenomene, doar ca acum a fost mult mai intens pentru ca a plouat putin si a fost usor observabil. Evident ca orice praf este neplacut mai ales pentru cei alergici, care au probleme cu plamanii, dar are si o latura buna, e un bun ingrasamant, pentru natura e ceva bun", a explicat Robert Balazs.Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Administratia Nationala de Meteorologie, particulele de praf saharian au o concentratie redusa deasupra Romaniei."In ultimele zile, deasupra regiunilor sudice, centrale si de sud-est ale Europei a evoluat o formatiune de presiune coborata care a favorizat avansul dinspre nordul Africii al unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana. Deoarece in aceste zone sau semnalat deja precipitatii pe arii extinse, concentratia particulelor de praf este in scadere. Deasupra Romaniei particulele de praf saharian au o concentratie redusa, iar in conditiile in care in urmatoarele 48 de ore local si temporar va ploua va fi favorizata antrenarea acestora spre sol", a aratat Administratia Nationala de Meteorologie.Amintim ca, un fenomen asemanator a avut loc si in luna martie, cand un ciclon care a adus in tara noastra praf saharian din Africa a colorat zapada in portocaliu