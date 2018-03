Va ninge portocaliu? Un ciclon cu praf saharian va produce un fenomen ciudat in Romania

Cum va fi vremea in urmatoarele zile

Acest fenomen este provocat de un ciclon care poate aduce in tara noastra praf saharian din Africa.Explicatia am primit-o de la meteorologul Romica Jurca."Pe nordul, centrul Europei este un aer foarte rece. Din Marea Mediterana ar veni un aer mai cald si umed, dar intalnind acest aer rece, precipitatiile nu sunt sub forma de ploaie, ci sub forma de ninsoare. Acel ciclon foarte activ este un vartej care absoarbe aerul de prin imprejurimi si il ridica in atmosfera si poate sa absoarba si un aer din nordul Africii, un praf saharian, care poate sa ajunga pana la nivelul norilor sau in nori si prin precipitare acel aer saharian poate sa dea o nuanta de culoare stratului de zapada", a precizat meteorologul pentruInca de joi dimineata ninge in Oltenia si sud-estul Munteniei, dar ciclonul respectiv ajunge in Romania cel mai probabil joi seara sau vineri, asa ca ramane de vazut ce culoare va avea zapada in aceasta perioada.Ninsorile tin pana vineri seara, iar de sambata precipitatiile dispar treptat."Temperaturile vor fi foarte coborate, negative, cel putin in cursul noptilor, chiar sub limita de ger din motive de vant, care va amplifica senzatia de frig. Vor fi minus 2 - minus 3 grade pe partea sudica, iar temperaturile resimtite ar putea sa ajunga la -15, -16 grade", a adaugat Jurca.Din cauza vantului, cele mai scazute temperaturi vor fi in nordul Moldovei si estul Transilvaniei, adica de la minus 10 la minus 14 grade. In estul Transilvaniei si nordul Moldovei se vor mai inregistra si duminica dimineata astfel de valori.Amintim ca de joi intra in vigoare noi avertizari de tip cod galben si portocaliu de ninsori, frig si viscol. Codul portocaliu de ninsoare si frig intra in vigoare la ora 23:00 si este valabil pana vineri, la ora 15:00. Codul galben de ninsoare intra in vigoare tot joi, incepand cu ora 15:00, si este valabil pana vineri, la ora 20:00. Iata AICI ce zone sunt afectate.