Cod galben de vant puternic in Capitala si 11 judete. Porturile au fost inchise. Se face si mai frig

Meteorologii au emis atentionari cod galben privind intensificari ale vantului in Capitala si 11 judete, in urmatoarele ore. Atentionarile cod galben vizeaza judetele Olt si Dolj pana la ora 9.00 si anunta intensificari locale ale vantului cu rafale de 55...65 km/h. In Braila, Ialomita, Buzau, Prahova, Calarasi, Giurgiu si Ilfov avertizarea anunta, tot pana la ora 9.00, intensificari locale ale vantului cu rafale de 55...70 km/h. Capitala este, tot pana la oa 9.00, sun cod galben, fiind anuntat vant cu rafale de 55...60 km/h.Zona de litoral din Constanta si Tulcea e sub cod galben de vant puternic, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise din cauza vantului puternic, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Zonele de litoral din Constanta si Tulcea sunt pana la ora 11.00 sub cod galben de vant care sufla cu rafale de 55...70 km/h.In plus, informarea ANM de racire accentuata a vremii, vant, ploi, lapovita si ninsoare este valabila pana luni, 16 martie, ora 10.Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, vantul va avea intensificari temporare la munte, in sudul Moldovei si al Banatului, in Dobrogea, Muntenia si in cea mai mare parte a Olteniei, cu viteze la rafala de 50...70 km/h.In prima parte a zilei de duminica, aria precipitatiilor va cuprinde regiunile sudice si sud-vestice. Vor fi ploi, care se vor transforma local in lapovita si ninsoare. Cantitatile de apa vor depasi, izolat, 10...15 l/mp.Valorile termice vor fi in scadere accentuata, iar vremea va deveni mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data., iar in estul Transilvaniei minimele vor cobori sub limita gerului.Vremea se va mentine rece, mai ales in timpul noptilor si diminetilor de la inceputul saptamanii viitoare si local se va produce bruma.