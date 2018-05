Vara isi intra in drepturi - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

Iata situatia pe regiuni:Ultimele zile ale lunii mai aduc caldura, iar in data de 31 temperaturile maxime vor indica 30 de grade Celsius. Totusi, inceputul lunii iunie vine cu o usoara racire, iar temperaturile din regiune vor indica 25-26 grade. Minimele vor fi de 14-15 grade in primele zile ale intervalului, apoi vor varia intre 12 si 15 grade pana pe 5 iunie.Zilnic se vor inregistra manifestari specifice instabilitatii stmosferice, adica averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Sanse mari de ploaie vor fi in 27 si 28 mai, dar si pe 10 iunie.Temperaturile vor creste treptat pana pe 31 mai, cand vor atinge 29 grade Celsius, deci va fi mai cald decat in mod normal pentru aceasta perioada. In intervalul 1 - 3 iunie se va simti o usoara racire, cu maxime de 24 grade Celsius, apoi temperaturile vor creste din nou. Pe timpul noptii, vremea se mentine normala, cu temperaturi de 13 - 14 grade, insa va fi mai rece pe 30 mai si in perioada 2-4 iunie.Ploi de scurta durata, asociate instabilitatii atmosferice, se vor semnala aproape in fiecare zi a intervalului de prognoza, mai putin in zilele de 29, 30 si 31 mai.Media regionala a temperaturilor maxime se va situa intre 28-29 grade, insa in primele doua zile din iunie temperaturile vor scadea spre 22 grade, apoi vor creste iar. In ultimele zile ale intervalului, vremea se va racori, cu maxime de 23 - 24 de grade.Temperaturile minime vor scadea, de asemenea, de la 11 la 8 grade in 29 mai. Dupa aceasta data, temperaturile variaza de la o zi la alta.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 1 - 10 iunie.Vremea se va incalzi in intervalul 28 - 31 mai, valorile maxime vor atinge 29 de grade. Se va inregistra la inceputul lui iunie o usoara scadere a temperaturilor, apoi acestea vor creste si se va incalzi. In ultimele zile ale intervalului, 8, 9 si 10 iunie, temperaturile vor fi putin mai scazute, aproape 24 grade Celsius.Noaptea temperaturile ajung si la 10 grade in 29 mai, apoi vor creste pana la 13 grade pana pe 1 iunie.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in zilele de 31 mai si 1 iunie, apoi in perioada 4-10 iunie.Pana la sfarsitul acestei luni temperaturile vor creste, iar media regionala va ajunge la 30 grade. Temperatura aerului va scadea spre o medie de 22 de grade in data de 3 iunie. Ulterior, se va inregistra un nou proces de incalzire, iar temperaturile vor creste pana la 28 grade Celsius.Noaptea, temperaturile se vor situa in jur de 14 grade Celsius, insa pana in 3 - 4 iunie vor ajunge la 12 grade, dupa care variatiile termice nu vor fi semnificative.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in prima zi de iunie si in perioada 4 - 10 iunie.Temperaturile maxime cresc pana la 27 grade in primele zile ale intervalului prognozat, iar minimele vor indica 16 grade. Ulterior, vremea se va racori, astfel ca pe 3 iunie media valorilor diurne va fi de 21 de grade, iar a celor nocturne 13 grade.In a doua saptamana a intervalului, temperaturile vor indica 25 grade in 5 iunie, iar minimele vor creste din nou pana la 16 grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in zilele de 1 si 2 iunie si in perioada 5 - 10 iunie.Si in aceasta regiune temperaturile vor ajunge la 30 grade Celsius, pana pe 1 iunie, insa dupa aceasta data se va inregistra o usoara racire. Dupa 4 iunie, valorile medii diurne vor creste spre 28 de grade, iar pana in 8 iunie, nu vor mai fi variatii semnificative.Temperaturile minime vor creste usor pana in 2 iunie, cand vor atinge 14 grade. Si noaptea se va resimti scaderea de temperatura, insa dupa 4 iunie se inregistreaza din nou o crestere a valorilor termice.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in zilele de 1 si 2 iunie si in perioada 6-10 iunie.Se incalzeste vremea in perioada 28 mai - 1 iunie, maximele vor atinge 28 grade, insa vor cobori spre 23 in zilele de 2 si 3 iunie.Pana in 8 iunie, vor creste din nou si ating 27 grade Celsius. Minimele nu vor varia semnificativ in intervalul 28 mai - 2 iunie, osciland intre 13 si 15 grade. Dupa aceasta data vor scadea usor, dupa care vor creste din nou pana la 14 grade in 10 iunie.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in zilele de 28 mai, 1 si 2 iunie si in perioada 6 - 10 iunie.Temperaturile diurne vor creste la finalul lui mai, de la 16 la 18 grade. In 2 si 3 iunie, vremea se raceste usor, iar dupa 4 iunie vremea ramane constanta.Acelasi parcurs il vor avea si temperaturile nocturne. De la 8 grade in 28 mai pana spre 10 grade in dimineata zilei de 1 iunie. Vor scadea usor pe 2 si 3 iunie, insa vor creste din nou, spre 8 grade, in 4 iunie.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in zilele de 28 si 29 mai si, aproape in fiecare zi incepand cu 1 iunie, pana la sfarsitul intervalului de prognoza.