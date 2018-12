Vijelie de Craciun: Cod galben de vant puternic in numeroase judete

Ziare.

Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in zona de munte a judetului Buzau, la peste 1.500 de metri, se va semnala vant cu viteze de pana la 80 - 90 km/h, in timp de, in judetul Tulcea, in zona de litoral, si in judetele Suceava (zona joasa), Vaslui, Botosani, Neamt si Iasi vantul va avea viteze ce vor atinge la rafala 55-65 km/h si va ninge slab, viscolit.De asemenea, in zona de munte a judetelor Brasov, Sibiu, Prahova, Arges si Dambovita, Valcea, Gorj la peste 1.800 de metri, se va semnala vant cu viteze de 90 -100 km/h ce spulbera zapada si viscoleste puternic ninsoarea, reducand vizibilitatea sub 50 de metri.In zona de munte a judetului Suceava intensificarile vantului se vor semnala pana la ora 20:00.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, mentioneaza ANM.