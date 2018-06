Vin furtunile in toata tara: Cod galben si informare meteo

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Ziare.

com

Astfel,. In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Maramures, nordul Moldovei, local in Transilvania, Crisana si Banat, precum si in zona Carpatilor Orientali si a Muntilor Apuseni. Se anunta averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care vor lua aspect de vijelie si conditii de grindina.De asemenea, meteorologii au emis siIn aceasta perioada, in Banat, Crisana, Oltenia, Maramures, Transilvania, jumatatea de vest a Munteniei si in zonele de munte, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina.Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 60...80 l/mp, indeosebi in sud-vest si in zona montana. Nota: In restul teritoriului astfel de fenomene se vor semnala pe suprafete mici, in special pe parcursul zilei de joi, 14 iunie.A.G.