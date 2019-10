Vine frigul! Un val de aer polar ajunge in Romania si temperaturile scad cu 15 grade

Cum va fi vremea in Capitala

Racirea "se va simti in toate zonele din tara, pentru ca aceasta masa de aer rece acopera toate regiunile. Joi in nord-vestul tarii, iar vineri si in celelalte regiuni. Vom avea scaderi semnificative de temperatura, pentru ca vine dupa aceste zile in care inregistram maxime de 30-32 de grade", a declarat meteorologul de serviu al ANM pentruAstfel, inceputul de weekend vine chiar si cu 15 grade mai putin."Vineri si sambata vor fi temperaturi chiar mai scazute decat in mod normal pentru aceasta perioada. De la cele 30-32 la maxime 15-16 cel mult 17 grade", a adaugat meteorologul.Nici pentru Capitala vestile nu sunt prea bune. Dupa cateva zile cu vreme ce parea de vara, in weekend bucurestenii trebuie sa se imbrace gros pentru ca se anunta scaderi de temperaturi de la 29-30 la 15-16, vineri."Este o schimbare si de aspect. De la aceste zile frumoase cu cer variabil mai mult senin o sa avem un cer noros si cu ploi, ce pot avea caracter de averse, adica in multe zone vor fi ploi de vara, ploi de instabilitate cu descarcari electrice si intensificari ale vantului", a adaugat meteorologul.Citeste si Vreme deosebit de calda, dar apoi vine frigul - prognoza meteo pe doua saptamani