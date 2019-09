Vine un val de aer polar peste Romania. Temperaturile vor scadea cu pana la 11 grade

Romania va fi strabatuta de un val de aer rece, in urmatoarele zile. Sursa foto: Severe Weather Europe

Nordul si centrul tarii, cele mai afectate

Cum va fi vremea in Bucuresti, pana joi

O zi ne-a mai ramas pana cand vom simti pe pielea noastra ca a venit, intr-adevar, toamna. Potrivit prognozei meteorologice realizate de Severe Weather Europe , in urmatoarele zile, estul batranului continentului va fi traversat de o masa de aer polar, care coboara dinspre nord. Iar asta inseamna ca vremea se va raci considerabil, peste noapte, inclusiv in tara noastra.De altfel, o racire destul de accentuata a vremii - in unele regiuni ale tarii - a fost deja prognozata si de Autoritatea Nationala de Meteorologie (ANM) . Iata unde se raceste si cu cat.Unul dintre orasele in care vremea se va raci brusc, in prima parte a saptamanii viitoare, este Suceava, potrivit prognozei ANM. Mai exact, in acest oras din nordul tarii, astazi si luni temperaturile maxime ajung la 22, respectiv 27 de grade, iar cerul va fi acoperit doar din cand in cand de nori. In rest, va fi soare si vreme numai buna de plimbare!In schimb, marti incepe sa ploua slab, iar maxima nu va mai depasi 17 grade Celsius. Vorbim, deci, despre o scadere a temperaturii maxime cu 10 grade, de la o zi la alta!O situatie similara se va inregistra si la Iasi. Acolo, astazi si luni, cerul va fi tot senin sau variabil - ca si la Suceava - iar temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade Celsius. De parca toamna nici macar n-ar fi venit! Marti, insa, maxima va scadea vertiginos si nu va mai depasi 17 grade Celsius!Racirea se va simti si in centrul tarii, doar ca mai lin. Spre exemplu, la Cluj, duminica si luni, temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade. Marti va incepe sa ploua, iar maximele vor scadea cu pana la 5 grade Clesius. Dar abia miercuri se va raci si mai mult, urmand ca temperaturile sa nu mai depaseasca 17 grade Celsius, in timpul zilei.Temperaturile vor scadea si in sudul si sud-estul tarii, dar nu atat de mult ca in nord si centru. Spre exemplu, la Craiova, soarele ar urma sa se arate in fiecare dintre urmatoarele 4 zile, in afara de miercuri. In plus, temperaturile maxime - care marti vor ajunge pana la 31 de grade Celsius - vor scadea pana la 23 de grade Celsius, in ziua de joi.La Constanta incepe sa se incalzeasca de astazi, iar marti se va ajunge o maxima de 28 de grade Celsius. Miercuri se va raci, insa, cu 4 grade, iar joi maxima nu va mai depasi 20 de grade Celsius. E semn clar ca sezonul estival a ajuns la final!Potrivit ANM, in Capitala, astazi se vor inregistra 27 de grade Celsius, iar cerul va fi partial noros.Saptamana viitoare va incepe cu vreme buna. Astfel, luni si marti vom avea cer senin sau variabil, iar temperaturile maxime vor creste, ajungand la 31 de grade Celsius.Abia de miercuri se va mai raci, iar maximele vor scadea pana la 26 de grade Celsius. Iar joi, maximele prognozate de ANM - pe fondul unui cer senin si a unui vand slab - vor fi de 24 de grade Celsius.Meteorologii nu prognozeaza ploi in Capitala, in urmatoarele 4 zile.