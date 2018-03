Vine, vine primavara... cu 22 de grade - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

Saptamana incepe cu vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada (8...9 grade), dar intre 28 martie si 5 aprilie se incalzeste mai mult decat in mod normal (21 de grade). Ulterior, temperaturile vor fi normale (16 grade).Vor fi precipitatii in fiecare zi, dar mai mult pe 29 martie, 31 martie si 1 aprilie.In primele doua zile vremea se va mentine rece pentru aceasta perioada a anului (8...10 grade), iar apoi se va incalzi, pe 31 martie fiind 19 grade. In prima saptamana din aprilie vor fi intre 16 si 19 grade.Probabilitatea de ploaie e mai mai mare pe 29 martie, 1 aprilie si 4 aprilie.Si aici va fi racoare in primele zile (8 grade), iar apoi se va incalzi, astfel incat pe 31 martie se vor atinge aproximativ 18 grade ziua si 3...4 grade noaptea, vremea devenind calda pentru final de martie. Intervalul 1 - 8 aprilie vor fi intre 14 si 18 grade, cu cele mai ridicate valori in jurul datei de 4 aprilie.Se anunta ploi dupa 27 martie.Intre 26 si 29 martie se anunta 8...10 grade si apoi se va incalzi, pe 31 martie fiind prognozate 17 grade. Intre 1 si 8 aprilie vor fi 13 grade ziua si 3...4 grade noaptea.Se anunta ploi in urmatoarele doua saptamani, dar mai insemnate cantitativ intre 29 martie si 1 aprilie si, din nou, in jurul datei de 4 aprilie.In prima saptamana se va incalzi treptat, de la 5 grade in prima zi pana la 19 grade pe 31 martie, cand vremea va deveni calda, apoi temperaturile vor scadea pana la 16 grade, in intervalul 1-2 aprilie. Pe parcursul celei de-a doua saptamani de prognoza, temperaturile maxime vor creste din nou pana la valoarea de 19 grade, pe data de 4 aprilie.Ulterior, regimul termic va marca o noua scadere, ajungandu-se, in ultimele doua zile de prognoza, la o medie regionala de 14 grade.Vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ, pe tot parcursul perioadei de prognoza, dar mai mult pe 26 si 27 martie si, din nou, in jurul datei de 1 aprilie.Intre 26 si 28 martie, vremea va fi rece (8 grade), apoi se va incalzi si vor fi 16 grade pe 31 martie, fiind mai cald decat in mod normal pentru sfarsitul lunii martie. In cea de-a doua saptamana de prognoza, temperaturile se vor situa intre 13 si 16 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, in general slabe cantitativ, va fi mai ridicata in jurul datei de 26 martie.Vremea, deosebit de rece la inceputul intervalului (5 grade), se va incalzi usor si treptat, astfel incat pana la sfarsitul lunii martie va deveni calda (22 de grade). In primele doua zile ale lunii aprilie temperatura scade pana la 18 grade, iar in a doua saptamana de prognoza vor fi usoare variatii termice de la o zi la alta, iar media regionala se va situa intre 16 si 21 de grade.In primele zile ale intervalului de prognoza, dar si pe 1 si 6 aprilie vor fi precipitatii pe arii relativ extinse.Si aici va fi vreme deosebit de rece in primele zile, dar apoi va deveni calda pentru sfarsit de martie, se va trece de la 4 grade la 20 de grade. Cea de a doua saptamana va debuta cu o usoara racorire, spre 18 grade, urmata de o incalzire pana in data de 4 aprilie, cand se vor inregistra 20 de grade, apoi o noua scadere spre o medie de 16 grade la sfarsitul intervalului de prognoza.In primele doua zile, precum si la sfarsitul primei saptamani de prognoza, vor fi precipitatii pe arii relativ extinse, iar in rest probabilitatea de aparitie a acestora va fi mai redusa.Vremea va fi rece in primele zile (0 grade), iar apoi se incalzeste, astfel incat pe 31 martie va fi mai cald decat in mod obisnuit la sfarsitul lunii martie (10 grade). In a doua saptamana de prognoza vor fi alternante termice, astfel incat valorile diurne se vor incadra, in general, intre 6 si 8 grade, mai ridicate in jurul datei de 4 aprilie, spre 10 grade, iar cele nocturne vor fi cuprinse intre -1 si 2 grade, in medie, pe tot parcursul acestei saptamani.A.G.