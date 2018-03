Vrema extrema in Romania: Ghetari pe Bistrita, avalanse in Fagaras si Bucegi, zapada de peste 2 metri la Balea

Ziare.

com

In judetul Neamt, autoritatile au intrat, luni, in alerta, dupa ce pe raul Bistrita s-au format ghetari. Terenuri agricole au fost inundate pe o suprafata de 200 de metri patrati, dar apa a intrat si in beciuri.La fata locului a fost trimisa o echipa de pirotehnisti."Am monitorizat inca de la inceputul acestei ierni fenomenul de zapor (aglomerari de gheata - n.r.) de pe raul Bistrita. Astazi (luni - n.r.) am fost anuntati despre o acumulare de gheata care a venit din Suceava pe raul Bistrita, acumulare care s-a format in comuna Poiana Teiului, mai exact in zona satului Galu.La fata locului s-a deplasat un echipaj de pirotehnisti de la ISU, pentru a evalua situatia si a interveni, in eventualitatea in care acest lucru se impunea. In cele din urma, am discutat cu angajatii Hidroelectrica , de la Barajul Topoliceni, iar cei de acolo au ridicat debitul apei deversate, pentru a elibera acumularea de gheata, ceea ce s-a si intamplat", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Adrian Rotaru, citat de Mediafax.Totodata, meteorologii au anuntat ca e risc mare de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judet, de 246 de centimetri.Risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse este si la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Bucegi, potrivit Agerpres.La altitudinea mai mica de 1.800 de metri in masivele Fagaras si Bucegi, riscul de avalanse este insemnat, adica de gradul trei pe o scara de la unu la cinci.In urmatoarele 24 de ore este posibil ca stratul de zapada sa mai creasca cu 20 de centimetri, in zona montana.