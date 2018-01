Vreme extrema in mai multe judete: Codul portocaliu de vant puternic si zapada troienita a fost prelungit

Ziare.

In zona montana vantul va sufla si cu 120 de kilometri la ora si va viscoli zapada, iar in judetul Tulcea rafalele vor ajunge la 90 de kilometri la ora si va fi viscol.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura, viteza vantului la rafala va depasi 80...90 km/h, iar pe creste se vor mai atinge 100 - 120 km/h troienind zapada."In judetul Tulcea vor mai fi rafale ale vantului de 80...90 km/h, temporar va ninge si va fi viscol, iar vizibilitatea va fi redusa", anunta meteorologii.De asemenea, judetele Vaslui, Vrancea, Galati, Braila si Constanta se vor afla sub o avertizare cod galben pana vineri la ora 01:00.Totodata, ANM a transmis o informare de vant puternic si precipitatii in Crisana, Maramures, Transilvania, Carpatii Meridionali si de Curbura.Potrivit textului informarii, vineri, in intervalul 01:00 - 15:00, vor fi precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, in general moderate cantitativ, iar vantul la rafala va avea viteze cuprinse intre 50 si 70 km/h, trecator viscolind ninsoarea. Pe arii restranse va fi polei.In Carpatii Meridionali si de Curbura rafalele vor atinge 60...70 km/h, iar pe creste 80...85 km/h spulberand zapada depusa.In Muntii Apuseni si local in Carpatii Orientali, mai ales la altitudini mari, va fi cod galben, iar vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala de peste 85...90 km/h. Va ninge, in general moderat cantitativ, si va fi viscol.