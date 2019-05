Vreme extrema in Romania: Dupa codul rosu de tornada a fost emis si unul de grindina

Ziare.

Potrivit ANM, in localitatile Bistret, Barca, Cerat, Afumati, Goicea, Giurgita, Urzicuta, Silistea Crucii, Intorsura, Catane, din judetul Dolj se vor semnala grindina de mari dimensiuni, vijelie puternica, intensificari puternice ale vantului, descarcari electrice frecvente, averse torentiale ce vor cumula 30...40 l/mp.Atentionarea este valabila pana la ora 19.20."Pentru evitarea producerii unor situatii de urgenta care pot afecta viata si bunurile, facem un apel pentru populatia din zonele vizate, ca pe timpul manifestarii fenomenelor, sa ramana in spatii inchise care le asigura protectia. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vantul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza in zone ferite, la distanta fata de copaci sau stalpi de electricitate", a fost avertizarea DSU pentru populatie.Atentionari cod rosu au fost emise marti si pentru judetele Salaj si Maramures.