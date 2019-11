Vreme mult prea calda pentru noiembrie - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

Temperaturile maxime se vor situa intre 15 si 18 grade in cea mai mare parte a intervalului prognozat. O racire usoara a vremii e estimata abia dupa 13 noiembrie.Totusi, in cele doua saptamani probabilitatea pentru ploi va fi ridicata.In aceasta regiune, temperaturile variaza de la o zi la alta, insa se mentin ridicate pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor situa intre 14 si 18 grade. Se va raci usor dupa data de 13 noiembrie.Probabilitatea pentru ploi va fi ridicata, in special in prima saptamana.Temperaturile se mentin ridicate si in Transilvania cu maxime de 15-19 grade Celsius, desi cu unele variatii de la o zi la alta. Vremea se raceste usor abia in a doua saptamana, dupa data de 13.Probabilitatea pentru ploi va fi ridicata pe tot parcursul perioadei, mai ales in prima saptamana.Valorile termice vor fi peste cele normale perioadei: in medie intre 14 si 18 grade. O usoara racire a vremii este estimata dupa data de 14 noiembrie, dar temperaturile se vor mentine ridicate oricum.Probabilitatea pentru ploi va ridicata pe tot parcursul celor doua saptamani de prognoza.Regimul temperaturii aerului va fi caracterizat de valori cu mult ridicate decat ar fi normal in prima jumatate a lunii noiembrie, cu maxime intre 16 si 20 de grade. Se raceste usor pe 7 noiembrie.Se vor semnala ploi slabe in special in 7-8 noiembrie, dar si spre sfarsitul intervalului.Vremea se mentine mult mai calda decat in mod obisnuit in cea mai mare parte a intervalului, cu maxime ce se vor incadra intre 16 si 22 de grade. Dupa 14 noiembrie temperaturile scad usor.Sansele de ploaie vor fi mai mari spre finalul celor doua saptamani de prognoza.In cea mai mare parte a intervalului, temperaturile se situeaza cu mult peste cele normale in prima jumatate a lunii noiembrie. Maximele se vor incadra intre 18 si 23 de grade.O racire este estimata dupa data de 14 noiembrie.Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata dupa data de 9 noiembrie.In cea mai mare parte a intervalului, temperaturile se vor situa peste normele climatologic specifice pentru aceasta luna. Maximele vor varia intre 16 si 21 de grade.Dupa 14 noiembrie se raceste usor, insa vremea se mentine calda.Probabilitatea pentru ploi va ridicata pe tot parcursul celor doua saptamani de prognoza.Vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit, cu valori pozitive de temperatura atat ziua, cat si noaptea, exceptand crestele cele mai inalte, unde vor fi posibile minime sub pragul de inghet.Ziua, temperaturile variaza intre 5 si 13 grade, iar noaptea intre 1 si 7 grade. Dupa data de 14 noiembrie, este estimata o scadere a temperaturilor.Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata in special in prima parte a intervalului.