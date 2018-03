Vreme racoroasa si multe ploi - prognoza meteo pentru aprilie, mai si iunie

LIVE

Ziare.

com

In luna iunie, acestea vor fi in jurul normelor, in timp ce precipitatiile se anunta excedentare in cea mai mare parte a tarii, exceptia fiind semnalata la nivelul lunii iunie, reiese din prognoza de specialitate, valabila pentru intervalul aprilie - iunie, publicata vineri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, potrivit prognozei ANM, in luna, temperaturile medii vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si sud-estice si se vor situa, in general, sub mediile climatologice in restul tarii.Masuratorile de specialitate arata ca media multianuala lunara pentru luna aprilie este de 9,3 grade Celsius.In ceea ce priveste valorile termice medii, specialistii ANM estimeaza, in perioada analizata, intre 5 si 11 grade Celsius in Moldova, respectiv pana la 12 grade Celsius in Banat, Oltenia si Muntenia.In acelasi timp, precipitatiile totale lunare vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii, asadar peste norma de 51,3 l/mp, iar cele mai mari cantitati de precipitatii sunt estimate in Banat - de pana la 78 l/mp, Oltenia (pana la 75 l/mp), Transilvania (pana la 70 l/mp). Pe de alta parte, cele mai scazute cantitati de precipitatii sunt prognozate in Dobrogea - de pana la 40 l/mp.In, temperaturile medii vor avea valori apropiate de media climatologica in sud, sud-est si vest, respectiv sub normal, local, in celelalte zone. Media multianuala valabila pentru luna mai este de 14,9 grade Celsius.Cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra in zona Moldovei (intre 10 si 17 grade Celsius), iar valori termice medii mai ridicate, de pana la 18 grade, se vor consemna in Muntenia, Oltenia si Banat.In aceeasi luna, precipitatiile totale lunare vor fi apropiate de norma in sud-estul tarii si local in sud si est si vor fi excedentare in rest.Conform ANM, in, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata de norma climatologica in cea mai mare parte tarii. Media valorilor termice pentru intervalul analizat se situeaza la 18,3 grade Celsius.Temperaturile medii vor fi cuprinse intre 13 si 21 grade Celsius, in Moldova, in timp ce in Oltenia si Maramures valorile termice vor ajunge la 22 de grade Celsius.La nivel de precipitatii, in luna iunie, acestea vor fi apropiate de mediile climatologice, cu o tendinta spre deficit, local, in sudul, estul si vestul teritoriului, fata de cele stabilite prin masuratori, la 84,5 l/mp.In prezent, insa, desi calendaristic a venit primavara, Romania este in plin cod portocaliu de ninsoare, frig si vreme rea.