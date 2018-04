Acum e cald si soare, dar vremea e schimbatoare - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

In primele zile, vremea va fi calda pentru aceasta perioada (22...25 de grade), iar dupa 15 aprilie se raceste (18 grade).Va ploua slab pe 10, 12 si 13 aprilie si apoi in perioada 16 - 18 aprilie.In urmatoarele zile temperaturile vor fi in crestere, ajungand la 25 de grade, iar pana in 15 aprilie se vor situa in jurul valorii de 22 de grade, apoi se va racori putin (17...19 grade).Trecator va ploua slab si pe arii restranse in 10 aprile, iar in 12 si 13 aprilie, probabilitatea pentru averse in general moderate cantitativ va fi in crestere. Va ploua si in perioada 16 - 18 aprilie.Pe 12 aprilie vor fi 24 de grade, iar apoi urmeaza o racire treptata si maxima va ajunge la 15 grade pe 19 aprilie, iar ulterior, la sfarsitul intervalului se va incalzi usor, la valori de 17...18 grade.In prima saptamana de prognoza va predomina o vreme frumoasa si va ploua putin pe 13 aprilie si mai mult in perioada 16 - 18 aprilie.In prima saptamana, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit. Pe 10 aprilie vor fi 22 de grade, iar in urmatoarele zile vor fi 24...25 de grade. Pe 15 aprilie se vor inregistra 21 de grade. Dupa aceasta data, se va racori, pana la 16...18 grade.Pe arii restranse vor fi ploi slabe incepand cu 10 aprile, iar pe 13 aprilie mai mult. In a doua saptamana de prognoza, vor fi posibile ploi in fiecare zi, dar cu o probabilitate mai ridicata in perioada 16 - 18 aprilie.Pana pe 13 aprilie vor fi 20...22 de grade, iar apoi se va racori putin (14...15 grade), iar spre sfarsitul intervalului se va incalzi usor, la valori de 17...18 grade.Va ploua putin pe 13 aprilie si in perioada 16 - 18 aprilie.In primele zile vor fi intre 14 si 16 grade, iar in intervalul 13 - 16 aprilie maximele vor marca o scadere pana spre valori de 12 grade, apoi vor creste din nou spre 16 grade.Pana in data de 13 aprilie nu vor fi precipitatii, apoi conditiile de ploaie vor fi tot mai ridicate, cu probabilitate mai mare de aparitie a acestora in intervalul 16 - 22 aprilie.In primele zile se va incalzi (22 de grade), iar apoi urmeaza o scadere a temperaturilor (16 grade). Spre finalul intervalului temperaturile vor inregistra o usoara crestere, spre medii de 19...20 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor, pe arii restranse si in general slabe cantitativ, va fi mai ridicata in intervalul 13 - 22 aprilie.Se va incalzi pana pe 12 aprilie (22 de grade), insa dupa aceasta data temperaturile vor reveni la valori de 20 de grade in data de 14 aprilie, apoi vor scadea semnificativ pana in 19 aprilie cand se vor situa in jurul a 16 grade. Finalul de interval va fi marcat de o incalzire usoara.Probabilitatea de precipitatii va fi redusa in primele zile din interval, insa dupa data de 11 aprilie aceasta va fi in crestere, astfel incat pana in 22 aprilie vor fi conditii de ploaie aproape in fiecare zi.Vremea va fi calda in intervalul 10 - 12 aprilie (12 si 14 grade), apoi temperaturile vor scadea pana in 19 aprilie (6 grade). Ulterior, vor marca o crestere usoara, astfel ca spre finalul intervalului valorile diurne vor inregistra in medie 8 grade, iar cele nocturne in jurul a 0 grade.Pana in data de 13 aprilie precipitatiile se vor semnala doar sporadic, pe spatii restranse si vor fi in general slabe cantitativ. In intervalul 13 - 22 aprilie acestea se vor manifesta cu o frecventa mai mare si, foarte probabil, ca in intervale scurte sa fie si mai insemnate cantitativ.A.G.